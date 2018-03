Le comédien originaire de Nomeny, est en lice pour le prix du meilleur second rôle dans le film "120 battements par minute". Une belle reconnaissance pour ce jeune Lorrain que rien ne prédestinait au cinéma.

"Je suis en panique". A quelques heures de la cérémonie des Césars à Paris, le Lorrain Antoine Reinartz ne cache pas son stress. Le comédien de 32 ans est en lice pour le prix du Meilleur acteur dans un second rôle, pour son interprétation du président d'Act Up-Paris dans le film 120 battements par minutes."

Le film de Robin Campillo a déjà reçu la Palme d'Or du Festival de Cannes en 2017. Le long-métrage qui revient sur le combat des militants d'Act Up-Paris contre le sida dans les années 90, est nommé dans 13 catégories aux Césars. Un véritable tremplin pour Antoine Reinartz. "Je suis super heureux d'y être, on rencontre plein de gens dont on admire le travail mais cela reste stressant, reconnait le comédien qui voit dans sa nomination "la reconnaissance d'un travail à la fois individuel et collectif".

120 battements par minutes aura en tout cas permis au jeune Lorrain de se faire un nom dans le milieu du cinéma. Originaire de Nomeny, Antoine Reinartz a étudié à Nancy puis au Conservatoire national supérieur d'Arts dramatiques de Paris. Le comédien s'est d'abord tourné vers le théâtre. On l'a notamment vu aux côtés de Romane Bohringer dans la pièce Les Événements, qu'il était d'ailleurs venu jouer au Théâtre de la Manufacture à Nancy, en 2016.

Antoine Reinartz et le réalisateur Ramin Gray au théâtre de la Manufacture à Nancy en 2016 © Maxppp - /NCY

La Lorraine, "un vivier" pour le cinéma

Souvent comparé au Nancéien Pierre Deladonchamps, Antoine Reinartz se verrait bien suivre ses traces. Sans oublier ses origines lorraines. "J'ai vu mon premier film au Concorde à Pont-à-Mousson puis j'ai eu une période Kinépolis à Metz, se souvient ce fan de Régis Wargnier et de Philippe Claudel. C'est une région où je reviens très souvent, j'y ai ma famille et mes amis." Des proches qui seront devant leur écran ce vendredi 2 mars, pour suivre de près la 43ème cérémonie des Césars.