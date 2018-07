"Toi ma p'tite folie !" chantait Line Renaud. La p'tite folie d'Antonin, depuis tout petit, c'est Line Renaud. Dans sa chambre et dans son cœur, le collégien affiche les posters, lit tous les livres, écoute les disques, etc... Et surtout, il chante à tue-tête les plus grands succès, au point d'avoir converti une bonne partie de sa classe au répertoire de la compagne de Loulou Gasté.

La rencontre entre le fan et son idole a été magique.

La rencontre Copier

"Je pourrais être ton arrière-grand-mère !"

Fin mai dernier, Antonin apprend que Line est en tournage à Brides-les-Bains et il accompagne le reporter de France Bleu Pays de Savoie dans la loge de l'artiste. Très vite, les yeux bleus turquoise de Line fondent devant la sincérité de ce jeune homme. "Je pourrais être ton arrière-grand-mère !" s'exclame la grande dame d'Armentières. "Vous faîtes partie de ma famille ! " déclame le jeune Savoyard.

Une passion quasiment génétique, effectivement, depuis ses arrières-grands-parents. Son arrière-grand-père possédait un disque et une photo dédicacés qu'il conservait précieusement dans un coffre. Ses trésors ont été légués à Antonin qui tenait à les montrer à Line Renaud.

Très émue, Line Renaud prend le garçon dans ses bras , l'embrasse tendrement, pose pour la photo-souvenir et dédicace une photo qui l'invite à croire en ses rêves : "C'est formidable. Ça fait chaud au cœur !"

La demi-heure passée dans la petite loge des Thermes de Brides restera un moment fort "magique" dans la vie d'Antonin. D'autant que Line invite le jeune fan à sa soirée d'anniversaire un mois plus tard à Bobino.

Au premier rang, à Bobino !

Antonin n'en revient pas, il décolle très haut, et ne retombe pas car Line a tenu parole.

"Humaine, généreuse, la classe absolue." résume son fan.

Pour la grande soirée des 90 ans, le 25 juin dernier, Line a invité quasiment au premier rang le jeune homme et sa maman. Table d'honneur avec du champagne, cuvée "Line Renaud". Antonin croise Nana Mouskouri. Une pluie de stars est au rendez-vous.

A la fin du show, Antonin, dont la devise est "Qui ne tente rien, n'a rien ! ", grimpe l'escalier de la scène et il n'a même pas le temps d'ouvrir la bouche, que Line Renaud lui tombe dans les bras en prenant à témoin Muriel Robin et Michèle Laroque : "Antonin, 15 ans ! Antonin, tu es venu ! Incroyable ! " Embrassades, effusions. Le rêve se poursuit.

Antonin en bleu turquoise chez France Bleu. Comme les yeux de Line. © Radio France - Christophe Van Veen

Ce mardi soir à 20 h 55, France 2 retransmet la soirée hommage à Line Renaud à Bobino. Soirée spéciale pendant trois heures. Avec un peu de chance, vous verrez Antonin assis dans la salle, spectateur incrédule, les yeux brillants de mille feux.