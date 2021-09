Antonio Ferrera gracie un toro de Margé lors de la corrida de clôture de la feria des Vendanges à Nîmes

Le rideau est tombé ce dimanche soir sur la feria de Vendanges dans les arènes de Nîmes. La dernière corrida a permis de vivre un moment fort avec la grâce d'un toro de Robert Margé au cours du seul contre six d'Antonio Ferrera. Un "indulto" qui a permis de sauver une corrida de clôture pourtant pas vraiment emballante, malgré l'excellent comportement des toros qu'Antonio Ferrera n'a que trop rarement mis en valeur.

En revanche, l'accord aura été parfait avec ce troisième toro de l'après-midi, baptisé "Gamus" qui a montré des qualités exceptionnelles. Un toro complet dans tous les registres, brave lors de ses trois grosses rencontres à la pique, vibrant dans ses inlassables charges, dont la grâce ne souffre pas de contestation.

Bilan mitigé

L'indulto de Gamus restera le seul vrai moment de grâce à tous les sens du terme de cette feria, mais il n'en fera pas pour autant un grand cru. Pas question d'occulter les portes des Consuls de Léa Vicens ou de Juan Leal, ni d'oublier la confirmation des belles promesses d'Adrien Salenc ou à un degré moindre d'El Rafi et Solalito, la maestria de Manzanares, mais les aficionados auront du picorer les bons moments par ci par là sans jamais ressentir la plénitude qui rendent inoubliables une corrida et a fortiori une feria complète. La faute souvent à des toros sans tare majeure, mais sans grande saveur non plus, à l'exception notable évidemment du grand lot de Robert Margé.

Mais la plus grosse interrogation restera peut être la fréquentation du public. Jamais les arènes n'auront fait le plein. 2/3 de leur capacité au mieux. Pour une feria qui pouvait enfin se tenir dans des conditions pratiquement normales, ca n'a rien de très rassurant sur l'état actuel de l'aficion.