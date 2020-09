Antraigues : la Remise devient un lieu d'histoire de l'automobile

Yves Jouanny sait raconter les histoires et la sienne vaut le détour. Celle d'un petit café d'Antraigues qui devient un haut-lieu du rallye de Monte Carlo et où de nombreuses stars vont se presser pendant des années.

Le café de l'Epissard

L'histoire commence en 1964 lorsque les parents d'Yves rachètent un petit café au pied du village d'Antraigues. Ils en font une auberge lorsqu'en février 1966 deux jeunes demandent le gîte et le couvert. Le couvert, pas de problème mais le gîte, c'est plus compliqué.

Ma soeur Yvette a donné sa chambre pour faire dormir les deux jeunes gens explique Yves Jouanny.

C'est le début de l'histoire. Ces deux jeunes c'est Jean-Claude Andruet, un champion automobile spécialiste des rallyes et son copilote. La table est bonne et les deux garçons sympathisent avec la famille. Le bouche à oreille fonctionne et bientôt d'autres coureurs vont faire étape chez les parents d'Yves.

Il faut dire que le restaurant est bien placé juste au terme d'une des plus belles spéciale du rallye de Monte Carlo, le Moulinot/ Antraigues. Alors que les coureurs font halte à la Remise, les journalistes se pressent pour les interviewer. La remise devient salle de presse.

Yves Jouanny, le patron de la Remise © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Une certaine tarte aux pommes

Les premiers coureurs dont Jean-Claude Andruet sont des amateurs de la tarte aux pommes maison. Yvette, la soeur d'Yves descend régulièrement leur en apporter lorsqu'ils font halte à Vals-les-Bains. Mais bientôt les coureurs après leur spéciale s'arrêtent déguster la tarte aux pommes à la Remise. Le père d'Yves ira même jusqu'à demander à l'Automobile Club de Monaco d'officialiser cette pause ce qui est fait. Les gendarmes se chargent de gérer cet afflux de voitures de course devant le restaurant sur la route d'Aubenas à Antraigues. Des dizaines d'années plus tard, le champion Sébastien Loeb viendra lui aussi déguster la tarte aux pommes maison.

Yves Jouanny dans son musée du rallye de Monte Carlo © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Ferrat, Ventura et les autres

La Remise devient célèbre. Jean Ferrat qui s'installe dans les années 60 à Antraigues y vient régulièrement comme le font les stars qui sous l'impulsion du maire fréquente le village ardéchois. C'est par exemple le cas de Lino Ventura mais surtout se rappelle Yves Jouanny de Jean-Louis Trintignant. Il proposera même à Yves de faire du rallye avec lui.

Le prince Albert II de Monaco

Yves Jouanny a des étoiles dans les yeux lorsqu'il raconte que le prince Albert de Monaco est venu fêter à la Remise les cent ans du rallye de Monte Carlo.

Juste avant qu'il arrive, seul dans ma cuisine j'ai pensé à mes parents qui avaient repris ce petit café raconte Yves Jouanny.

Yves Jouanny est fier du parcours de son établissement, fier de raconter son histoire et heureux de la reconnaissance aujourd'hui de la fédération française des véhicules d'époque. Dans l'encadrement d'une porte, Yvette la soeur d'Yves apparaît. Celle qui avait donné sa chambre à Jean-Claude Andruet. Elle apporte à notre table une délicieuse tarte, celle qui a fait la réputation de l'établissement.