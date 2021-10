Antraigues : un hommage à Christine Sèvres

Le maire d'Antraigues a dévoilé ce samedi une plaque à la mémoire de Christine Sèvres au-dessus de l'entrée de la salle des fêtes du village qui est devenu l'espace culturel Christine Sèvres.

Une artiste méconnue

Le nom de Christine Sèvres est un peu tombé dans l'oubli. Les plus anciens à Antraigues se souviennent de cette femme très simple qui allait à a rencontre des gens. Christine Sèvres et Jean Ferrat achètent ensemble leur maison à Antraigues en 1964. Ils se sont rencontrés en 1956 alors que Christine chante dans les cabarets parisiens. Elle finit par se faire un nom et va chanter avec les plus grands.

Elle a fait les premières parties de Brassens et Réggiani. Véronique Estel, la fille de Christine Sèvres.

Sa fille se souvient de la chanteuse que fut sa mère décédée en, 1981 à l'âge de 50 ans. Elle était une intellectuelle engagée et une chanteuse qui a fait les premières parties des plus grands comme Brassens ou Reggiani.

On a réparé un oubli. Gilles Doze, le maire d'Antraigues.

Le maire d'Antraigues a dévoilé ce samedi la plaque commémorative. Il a voulu réparer un oubli et rappeler que Christine Sèvres ne fut pas que la femme de Jean Ferrat mais aussi une grande artiste, interprète des années 60. .