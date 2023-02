Appel aux dons pour la restauration du théâtre de Giuseppe Tribus à La Bazouge-de-Chémeré

L'enveloppe de 213.000 euros, qui provient du Loto du Patrimoine 2022, ne suffira pas pour rénover dans sa globalité ce joyau du patrimoine mayennais, le montant des travaux de restauration s'élevant à 365.000 euros. C'est pourquoi la Fondation du Patrimoine lance une collecte de dons, l'objectif est fixé à 100.000 euros.

La salle de théâtre de Giuseppe Tribus, utilisée très régulièrement, constituait un précieux patrimoine pour le village de la Bazouge-de-Chémeré. Malheureusement, elle n'est plus utilisée depuis 1973, suite au décret relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Laissé à l'abandon pendant près de 40 ans, ce théâtre s’est considérablement dégradé. Les décors de Giuseppe Tribus se détériorent jour après jour et il devient urgent d’intervenir.

Avant d’intervenir sur les peintures elles-mêmes, il est urgent d’intervenir sur le bâtiment afin de le mettre hors d’eau et hors d’air. La première tranche concernera donc la restauration extérieure du bâtiment avec la maçonnerie extérieure, les menuiseries et la toiture, mais également intérieure avec la mise aux normes électriques, la réfection du plancher, du guichet d’entrée et de l’escalier du théâtre.