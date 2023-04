Appel aux dons pour reconstruire le grand orgue de la cathédrale de Bordeaux

Jean-Baptiste Dupont, l'organiste titulaire de la cathédrale Saint-André n'a qu'une hâte : jouer sur le nouvel orgue. Il lui faudra s'armer patience, l'instrument devrait être inauguré en 2027, peut-être 2028. Et encore, "on est optimistes mais il faut l'être !", rit Jean-Denis Portelli, le président de Cathedra. L'association tente de réunir trois millions d'euros au minimum en lançant un appel aux dons. Réunir l'argent, trouver un facteur d'orgues, construire les pièces et le remonter, autant d'éléments qui rendent l'inauguration incertaine. D'autant plus que la partie instrumentale sera entièrement reconstruite contrairement au buffet (la partie en bois) qui sera, elle, simplement rénovée.

Un instrument en très mauvais état

Avec ses 6000 tuyaux, c'est un orgue fait pour les solistes, les grandes œuvres, et pourtant, il n'a pas été utilisé pour un concert depuis cinq ans. "On l'utilise encore pour les cérémonies mais c'est d'une tristesse à jouer", admet Jean-Baptiste Dupont. Pourtant, l'orgue actuel a seulement quarante ans. Seulement, parce que quarante ans, c'est peu pour un orgue. S'il est construit dans les règles de l'art, il peut tenir au moins cent ans sans travaux particuliers selon Jean-Denis Portelli : "il y avait des problèmes de conception et de matériaux dès le départ, c'est pour ça qu'on va complètement le reconstruire", poursuit-il.

Jean-Baptiste Dupont joue sur le petit orgue de choeur de la cathédrale © Radio France - Marine Corbel

Le chantier est financé en partie par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), par l'Etat et 300 000 euros ont été versés par la fondation privée Fayat. Si vous voulez participer à cet appel au don, vous pouvez vous rendre sur le site HelloAsso . Un peu plus d'un million d'euros ont déjà été recueillis.

