Découvrez la ville de Périgueux avec votre smartphone et l'application "Guidigo"

Si vous trouvez les visites guidées barbantes, l'application "Guidigo" est faite pour vous. Baladez-vous dans les rues de Périgueux, et répondez à des questions sur l'histoire et le patrimoine de la ville sur votre smartphone.

Quel animal peut-on trouver au jardin du Thouin ? C'est le type de questions auxquelles vous avez à répondre sur l'application "Guidigo". Le but, vous faire chercher, regarder et donc découvrir la ville. " Il faut visiter Périgueux la tête en l'air. C'est magique ! A chaque coin de rue, vous avez des immeubles magnifiques, dans un état parfait de conservation et des découvertes insolites ", ajoute Martine Chauvineau, directrice déléguée, en charge de la promotion et de la communication à l'Office du Tourisme du Grand Périgueux.

En près d'une heure de balade, vous avez 13 défis à relever et 1.300 points à décrocher. Pour chaque défi, il y a une question mais il y a surtout des informations sur l'histoire d'un bâtiment, d'une statue, etc. Pour que cela soit ludique, ces informations sont sous forme de textes, de photos, de vidéos et de sons.

A la fin du parcours, une surprise vous attend... © Radio France - Aurore Richard

La ville de Périgueux est la première à expérimenter ce jeu sur smartphone. Elle sera vite suivie par Neuvic, Eymet et Montignac-Lascaux. Les Offices de Tourismes de ces quatre villes se sont lancées dans l'aventure ensemble, avec un budget de 5.000 euros.