À Appoigny, rire pour se faire du bien

Deux fois par semaine à Appoigny sont organisées des séances de rigologie, et oui, ça existe ! Rire pour se détendre, et se faire du bien, voilà l'esprit du club de rire d'Appoigny, animé par Sandra Leite, une rigologue expert.

De la musique, des couleurs, l'environnement est chaleureux dans la petite salle du foyer communal d'Appoigny. Dès l'arrivée, on se tutoie, on s'embrasse pour se dire bonjour, et pour participer on doit d'abord enlever ses chaussures, pour les remplacer par ses plus belles chaussettes.

"Apporter de la couleur c'est sympa, et puis ça nous met tous sur un même plan" Sandra, la rigologue

Une école internationale du rire

Sandra est coach professionnelle dans la vie. "J'ai toujours été caractérisée par mon sourire", confie-t-elle. "J'ai une tante qui est tombée malade du cancer en 2007, et je me suis demandé ce que je pouvais faire pour elle". Elle s'est donc formée à l'école internationale du rire, et fait rire son monde depuis maintenant dix ans. Sandra a également créé l'association Nicole Leuret, en hommage à sa tante.

Être soi

Les séances sont faites d'exercices de relaxation, d'expression corporelle, pour se détendre, s'ouvrir, et ainsi être prompt au rire. "On force le rire, pour profiter de ses bienfaits. Rien à voir avec l'humour, qui est un mécanisme de défense !", explique Sandra.

Sandra défend la rigologie : "Rire ça sollicite les muscles, et ça libère des endorphines, comme quand on fait du sport !". Et ce serait donc très bon pour la santé ! Seules quelques études américaines se sont penchées sur les bienfaits du rire, mais guère plus.

Qu'importe, ce qui compte ici, c'est de passer un bon moment, un moment de détente, de relâcher la pression, et de "déconnecter son cerveau" des soucis du quotidien comme on dit au sein du groupe de rire.

Une méthode qui change la vie

"Quand je travaillais encore, le jour qui suivait la séance de rigologie, au travail tout allait bien !", sourit Nicole, qui vient au club depuis 9 ans. De son côté, Nathalie était venue pour une raison bien particulière : "Je n'arrivais pas à jouer avec mes enfants !". Mais en deux ans de séances de rigologie, les choses ont bien changé pour Nathalie.

"Quand je sors de la séance, j'ai l'impression de retrouver mes 15-16 ans. Et ça m'avait manqué !" Nathalie, membre du club du rire d'Appoigny

En tous cas si vous voulez vous y essayer, sachez qu'il vous en coûtera 8€ par séance. Les dates sont à retrouver ici. Pour vous inscrire, il vous suffit de contacter Sandra au 06 77 56 45 46.