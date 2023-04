Apprendre à nager et s’amuser en famille : 2 bonnes idées en vacances à Nice et Saint-Cassien

Illustration - Des bons plans sont chaque jour sélectionnés par Récréanice.fr et partagés avec vous

Eau Zone à Nice : apprendre à nager dès 3 ans pour bien préparer l’été !

C’est le moment de se jeter à l'eau ! Le centre aquatique Eau Zone au centre-ville de Nice propose un cycle d’apprentissage en 6 ou 10 leçons le mercredi et le samedi après-midi en petit groupe de 3 ou 4 enfants. L’objectif des maîtres-nageurs : faire découvrir le plaisir de nager aux enfants et prévenir les risques de noyade qui sont remontés en flèche avec la fermeture des piscines pendant le Covid.

Dès l’âge de 3 ans, les enfants apprennent à respirer, à se laisser flotter, à regarder sous l’eau et être à l’aise dans l’eau grâce à du matériel d’éveil aquatique et des jeux. À partir de 5 ans, ils apprennent à se déplacer de manière plus technique vers la “nage codifiée”.

Saint-Cassien Aventures : jeux d’aventure et base nautique au Lac de Saint-Cassien

Envie de nature et de sensations fortes ? Direction la base de loisirs et de jeux d’aventure Saint-Cassien Aventures, dans le cadre magnifique du lac de Saint-Cassien.

Vous pourrez participer à des jeux de piste, des chasses au trésor, des rallyes nature, des expéditions en kayak, et des défis sportifs pour relever des épreuves en équipe et vous affronter comme de vrais aventuriers.

Les tout-petits ne sont pas oubliés : un parcours d’activités spécial pour les enfants à partir de 2 ans leur permettra de découvrir le parcours pieds nus et des jeux sensoriels.

Ne manquez pas la journée spéciale Island Adventure pour participer à des épreuves mythiques de jeux d’aventure jusqu’à la célèbre épreuve finale des poteaux. Inscrivez-vous vite en ligne !

