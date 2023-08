Apprendre le basque en vacances, une passion qui ne faiblit pas

190 élèves sont passés par les stages de basque de Biarritz, Urepel, Menditte ou Hasparren entre les mois de juillet et août. 190 personnes de tous âges et tous horizons ont payé entre 380€ et 715€ et pris du temps sur leurs vacances pour venir apprendre l'euskara. Un apprentissage en immersion, on ne parle, on ne joue, on ne mange qu'en basque huit heures par jour.

ⓘ Publicité

Un lien affectif avec la langue

Tous les élèves ne vivent pas au Pays Basque, mais ils ont tous un lien affectif avec la langue. Mireille Peuch, Bayonnaise de naissance vit en Allemagne, mais elle est revenue pour apprendre le basque. Une langue entendue dans sa jeunesse, mais dans les années 60, "j'avais vu comment les Basques souffraient beaucoup, ils se cachaient même à une époque pour parler entre Basques, parce qu'ont trouvait peut-être que c'était des idiots, ou alors que c'était une langue méprisable". Une attitude qui a complètement changé à partir des années 70.

Haritz Lorenzi suit deux semaines de cours à Hasparren avec son frère et sa belle-sœur. Ce stage en immersion complète les cours qu'il prend pendant l'année à l'Eskual Etxea de Paris. Sa mère parlait basque mais n'a pas pu lui transmettre. "C'est un privilège de pouvoir apprendre sa langue maternelle. Il y a toute la question de l'identité qui est derrière, et puis en plus c'est très enrichissant de pouvoir apprendre une langue aussi particulière. Parce que le basque, c'est pas une langue comme les autres, c'est une langue pré indo-européenne, elle était là avant toutes les autres, et puis c'est notre langue, c'est la langue de notre peuple".

loading

Des élèves motivés

Les cours vont du niveau zéro au perfectionnement pour les plus avancés © Radio France - Bixente Vrignon

Haritz Lorenzi est en cours avec Maddi Kintana qui s'enthousiasme : "la moitié de ma classe vient de Paris ! Ils prennent des vacances pour venir exprès ici. Ils ont de l'envie, ils sont motivés !" ajoute-t-elle. Mikel Pomadère coordonne ces ikastaldi, ces stages d'été en immersion où on encourage les élèves à pratiquer le basque en dehors des cours, à la pause, ou pendant le déjeuner. La formule lancée cette année sur deux semaines au lieu d'une seule a bien pris, AEK a fait le plein. La coordination qui propose des cours en journée ou le soir dans 15 centres différents fera sa rentrée au mois d'octobre.