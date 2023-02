Ils apprennent le beatbox à l'Opéra de Bordeaux avec un triple champion de France

Il ne faut pas avoir peur de postillonner. Une dizaine de collégiens et collégiennes s'essaient au beatbox, ce mardi après-midi à l'Opéra de Bordeaux. Arthur Larrieu leur enseigne patiemment les sons de bases de cette technique de boite à rythme humaine. En partant de phrases de la vie quotidienne, les enfants transforment les consonnes en percussions, et peuvent poser leurs questions à ce musicien, déjà triple champion de France à seulement 23 ans.

ⓘ Publicité

Pour certains, c'est la découverte. "C'est super galère" s'amusent Suzanne, Garance et Guilhem. Oklan, lui, avait "déjà vu des vidéos sur TikTok", il a quelques techniques en mains, et "très envie de m'entraîner." Tous observent attentivement et reproduisent au mieux.

Tout fonctionne par mimétisme

"Apprendre aux jeunes, ça fait vraiment sens, explique Arthur Larrieu. La plupart des enfants font déjà des bruits avec leur bouche pour s'amuser ou juste par réflexe. Ces bruits de bouche là, on va les transformer en rythme, en mélodies, c'est très intuitif." Il ajoute que "puisqu'on peut en faire partout, tout le temps, on peut devenir très vite très fort". L'idée de la transmission est centrale dans le beatbox, Arthur Larrieu raconte que "pendant les événements, concerts ou compétitions, il y a toujours un moment où l'on s'apprend de nouvelles techniques entre nous." Tout fonctionne par mimétisme : " on va voir un beatboxer ou une beatboxeuse réaliser une technique ou un son, et juste en regardant et en entendant, on va pouvoir trouver l'endroit dans la bouche où ce son est produit. Eh bien c'est la même chose avec les enfants !" Le musicien sait de quoi il parle puisqu'il y a 9 ans, c'est lui qui découvrait le beatbox lors d'un atelier d'initiation à Nantes.

Prendre confiance

La chorale de bruits de bouche, appliquée, progresse. Au bout de l'atelier d'1h15, certains se risquent même au micro. "Ce n'est pas forcément facile pour les adolescents, d'oser prendre la parole en public, souligne fièrement le beatboxer. Bravo à elles et eux." Plus qu'une prise de confiance, le beatbox peut même être utilisé pour améliorer l'élocution. L'orthophoniste Philippine Mignot a organisé des ateliers similaires, dans un centre médico-social de Seine-Saint-Denis, pour des jeunes souffrant de troubles du langage (stigmatisme interdental, chuintement, dyssyntaxie, déficit auditif…) Le dispositif a donné lieu à une méthode de rééducation.

Des sessions lundi 13 et mardi 14 février

Les ateliers animés par Arthur Larrieu continuent lundi 13 et mardi 14 février. Les inscriptions pour les créneaux de 10h, 11h30, 14h et 15h30 sont au prix de 8 euros par participant. L'atelier peut accueillir jusqu'à 15 jeunes par créneau.