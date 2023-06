Apremont-sur-Allier : Julien et Mercure, les canons en bronze qui avaient été volés, sont de retour

Les deux canons en bronze volés en novembre 2021 dominent à nouveau Apremont-sur-Allier dans le Cher. Ils avaient été retrouvés chez un ferrailleur de Saône-et-Loire quelques mois après le vol. Mais avant d'être remis à leur place, les deux pièces d'artillerie du XVIIIe siècle ont été conduites en région parisienne pour une restauration complète.

Avec un poids de 2,4 tonnes chacun, ces deux gros bébés vert émeraude ont nés, d'après des recherches récentes, en 1747 et 1748. Les voleurs les avaient découpés et il a donc fallu les restaurer entièrement. L'occasion de découvrir qu'il ne s'agit pas de canons d'apparat comme on l'avait cru. "Ils ont été magnifiquement restaurés par des artisans qui travaillent à la fonderie Coubertin en région parisienne, se félicite Louise Hurstel, directrice du château d'Apremont-sur-Allier. Ils sont très ouvragés selon une charte décorative de 1732. Avant leur vol, on pensait donc qu'il s'agissait de canons d'apparat à cause de toutes ces sculptures qui les habillent. Mais non, ils ont servi dans l'armée de Louis XV et non de Louis XIV comme on l'avait imaginé à cause du soleil et de la devise de Louis XIV qui les décorent."

Le soleil, emblème de Louis XIV et sa devise sur le fût des canons, avaient aiguillé les propriétaires sur une fausse piste quant à l'origine de ces canons © Radio France - Michel Benoit

Les plus gros canons de l'époque étaient capables d'envoyer des boulets de près de 12 kg. Assez rares aujourd'hui. "Il en resterait une soixantaine dans le monde, dont une trentaine aux Invalides, ajoute Louise Hurstel. On en retrouve aussi aux États-Unis, cadeau de Louis XV pour la guerre d'Indépendance, également en Haïti. On est content que Mercure et Julien aient donc des petits frères."

Ces canons sont superbement ouvragés © Radio France - Michel Benoit

Des visiteurs toujours plus nombreux

Parallèlement au château, le parc floral a connu un début de saison sur les chapeaux de roues avec plus de 20.000 visiteurs en avril et mai. "On a eu une magnifique floraison de glycines cette année qui a duré près d'un mois, se réjouit Louise Hurstel. Cela a attiré du monde. Les roses sont nombreuses aussi. Bientôt ce seront les hortensias. Le jardin est toujours aussi beau."

La pagode du parc floral d'Apremont-sur-Allier © Radio France - Michel Benoit

Le record de 43.000 visiteurs de l'an dernier pourrait être battu et l'année prochaine, le château proposera une nouvelle mise en scène immersive pour sa collection de carrosses et calèches. "On va recréer le voyage du baron Schneider pour l'exposition universelle de 1900. Ce sera très chouette." Le domaine d'Apremont-sur-Allier a prévu de mettre de gros moyens pour dynamiser le site.