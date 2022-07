Après 15 ans de fermeture, on fête le retour des activités nautiques sur la Sambre

Pour la première fois depuis 15 ans, les activités nautiques estivales font leur retour sur la Sambre ! Des animations ont lieu ces 30 et 31 juillet et le premier week-end d'août dans les villes traversées par la rivière, pour fêter une reprise de la navigation synonyme de redynamisation économique.

Les bateaux et les canoës sont de retour dans l'Avesnois. On célèbre en ces week-ends des 30 et 31 juillet 07 et 06 et 07 août le premier anniversaire de la réouverture de la Sambre à la navigation, après 15 ans de fermeture pour des travaux de rénovation des pont-canaux et des écluses. Le cours d'eau reprend vie petit à petit : il a rouvert le 1er juillet 2021, mais l'été dernier n'avait pas été propice aux activités, entre une météo maussade et un Covid encore bien présent.

Ce n'est donc que maintenant que les habitants des villes "mouillées", où passe la Sambre, peuvent vraiment profiter de la réouverture. De nombreuses activités, concerts sur l'eau, paddle ou ciné en plein air par exemple ont lieu à Aulnoye-Aymeries, Hautmont, Jeumont, Pont-sur-Sambre, ou encore Berlaimont.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Avant, c'était mort !"

Le site de l'écluse entre Berlaimont et Aulnoye-Aymeries a vu s'installer ce samedi 30 juillet un escape game, le Magic Bus, plusieurs spectacles, et une initiation aux loisirs nautiques. Jordan, 10 ans, fait découvrir le canoë à son petit frère, avec un précieux conseil : "Il faut juste garder l'équilibre et essayer de ne pas tomber !" Ce qu'approuve leur grand père Joël, venu de Louvroil, tout content de revoir de la vie sur la Sambre : "Avant, c'était mort, on ne voyait plus de bateau, plus rien... Là, ça revient, ça fait de l'animation !"

Les canoës et les paddles côtoient les bateaux de plaisance. Hassene, originaire d'Avesnes-sur-Helpe, regarde l'écluse se lever pour faire passer un bateau allemand. Un spectacle qui avait disparu pendant 15 ans : "C'est peut-être l'une des premières fois que je vois ça", avoue-t-il.

Et c'est aussi l'occasion de voir de nouvelles têtes pour Audrey, venue avec ses 3 enfants : "Surtout des Hollandais. Avec le Covid, on ne voyait plus trop les étrangers, ça fait plaisir !" Pour sa famille et elle, c'est aussi un moyen de prendre des petites vacances à domicile : "On ne voyait plus de bateau passer, maintenant ça vit, on revoit du monde, et ça fait toujours une petite sortie pour les enfants !"

Rendre la Sambre attractive

"Dès qu'on revoit passer les bateaux, ça crée de l'animation", admet Evelyne Schillers, responsable du service tourisme à l'agglo Maubeuge Val de Sambre. Elle entend bien surfer sur ce mouvement pour redynamiser tout le territoire : "Beaucoup de sites sont encore méconnus, on a voulu faire venir les gens dans ces lieux emblématiques pour qu'ils se réapproprient la Sambre, qu'ils découvrent leur rivière et reprennent l'habitude de venir se promener."

On a voulu faire venir les gens dans ces lieux emblématiques pour qu'ils [...] reprennent l'habitude de venir se promener

Les chemins de halages, les berges et les haltes nautiques sont remis en état. De quoi porter aussi l'économie locale : "L'objectif est de redynamiser une économie fluvestre, la contraction entre fluviale et terrestre, en se demandant comment on met en lien la voie d'eau avec l'arrière pays. Il faut donner aux gens l'envie de rayonner, avec des itinéraires pédestres et pour les vélos."

Une centaine de bateaux de plaisance, à 70% étrangers, ont fait escale à Hautmont l'année dernière. Elle espère doubler cette fréquentation à la fin de la saison.