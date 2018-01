Pendant presque un an et demi, le jeune homme de 24 ans a traversé à vélo le Japon, puis le continent américain de l'Argentine au Canada. Il a pédalé par tous les temps et toutes les températures, il revient la tête pleine de paysages et de jolies rencontres.

Luca est parti à la découverte de la planète avec seulement son vélo et une vingtaine de kilos de bagages, tente, duvet, outils, à transporter en plus des 18 kilos de sa monture.

Il rejoint d'abord son frère au Japon, Thomas qui avait déjà réalisé un tour du monde à vélo en 2015. Les frères pédalent pendant 1 mois ensemble, puis Luca passe un mois chez un couple de Japonais pour l'aider à retaper sa maison, avant de partir pour l'Amérique du Sud où il retrouve retrouve des copains.

Pendant 7 mois, ils traversent l'Argentine, le Chili, la Bolivie, le Pérou, Panama, Costa Rica, et arrivé aux Etats Unis, le cyclotouriste de l'Avesnois part seul rejoindre le Canada.

Par tous les temps, il pédale, par toutes les températures, de 62° dans le désert argentin de Chaco, et jusqu'à -30° au Canada, et c'est le froid qui est le plus difficile à supporter .

Des paysages "magiques" et des rencontres humaines très fortes

Il pédale jusqu'à 9h50 par jour, et sur sa route, il croise de sympathiques bestioles comme des scorpions en Amérique centrale, un anaconda en Argentine et un ourson aux Etats Unis, mais c'est surtout les rencontres humaines qui l'ont marquées.

La générosité et la bonté des gens m'ont vraiment impressionné, les gens étaient toujours prêts à me donner quelque chose pour m'aider dans ma route, ça motive vraiment

Il se souvient notamment d'un cycliste qui à peine la frontière traversée au Canada lui a proposé de venir manger la dinde pour Thanksgiving, d'un autre Canadien qui lui a offert des tranches de sangliers pour le petit déjeuner, et puis surtout de Raymond, 82 ans qui l'a pris en stop sur 250 km avant de loger, et de lui offrir le repas du soir et le petit déjeuner. Un papy en pleine forme avec qui il a encore des liens

Et puis Luca a eu de vrais chocs émotionnels avec des paysages comme au lever du soleil au pied du grand canyon, "magique" se souvient-il.

En 1 an et 5 mois, le jeune n'a presque pas été malade à part des maux de ventre liés à l'eau, très peu de souci techniques, une dizaine de crevaisons et un problème de dérailleur à la toute fin du périple à la gare de Valenciennes.

Luca est rentré le 24 décembre en avance pour faire une jolie surprise de Noël à ses parents mais il rêve déjà de repartir car il n'a pas encore visité tous les pays où il pourrait potentiellement s'installer comme le Norvège. En mai il va donc repartir pour un tour d'Europe à vélo ou en van.