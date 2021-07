Après 17 mois d'absence, le Cirque Bidon propose 4 soirées de spectacle à Sainte-Sévère-sur-Indre

Privé encore cette année de sa tournée estivale et automnale, le cirque Bidon qui passe l'année en résidence à Sainte-Sévère-sur-Indre, a décidé d'avancer son festival de fin de tournée. Du 22 au 25 juillet, le festival des Beaux Jours programme un spectacle par soir (quatre au total) à 21h30.

Cela faisait 17 mois que les admirateurs du Cirque Bidon étaient privés de son univers poétique, humoristique et musical mais à partir de ce jeudi soir (22/07) et jusqu'à dimanche (25/07) ce cirque, berrichon d'adoption (il réside hors tournée à Sainte-Sévère-sur-Indre) depuis des décennies, a décidé de retrouver la piste et les spectateurs.

Les roulottes ne reprennent pas la route, c'est chez lui à Sainte-Sévère-sur-Indre, en plein centre-bourg, (place du champ de foire) que le Cirque Bidon propose son Festival des Beaux Jours.

Un mini festival de 4 dates : un spectacle par soir depuis ce jeudi jusqu'à dimanche prochain. Le début se fait toujours à la même heure : 21h30.

Les places sont à retirer sur place à la billetterie. Le tarif est de 13 euros pour les adultes et 9 euros pour les enfants. Attention bien évidemment le Pass Sanitaire est exigé à l'entrée.