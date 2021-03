Après 240 jours de fermeture, le Cinéma Lux rouvre ce samedi et fait salle comble

Des spectateurs dans une salle de cinéma ! C'est une image que l'on n'avait pas vue depuis plusieurs mois. À Caen, le Cinéma Lux a rouvert ses portes et a proposé trois projections gratuites.

Ce samedi 13 mars 2021, cela fait un an que cette salle de cinéma a fermé pour la première fois en raison de la crise sanitaire. Le but de cette opération "Ouvrez les cinémas" était d'interpeller le ministère de la Culture et de réclamer une date de réouverture.

3 salles combles

"À peine mises en ligne, les places sont parties en moins d'une heure," explique Gautier Labrusse, directeur du Cinéma Lux. "Recevoir de nouveau du public est très émouvant, les spectateurs nous manque, mais aujourd'hui, je comprends que nous leur manquons aussi."

En effet, les près de 200 spectateurs qui ont pu renouer avec l'ambiance des salles obscures sont ressortis très émus.

70 spectateurs ont pu renouer avec l'ambiance des salles obscures dans la salle 1. © Radio France - Léa Dubost

"J'ai cru que j'allais pleurer ! En tant que cinéphile, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, mais rien ne vaut une salle de cinéma. Cela me manque énormément, et je ne comprends toujours pas pourquoi les salles sont fermées, regardez, on a le masque, les distances, on ne craint rien", confie Marie-Noël à la sortie.

Un acte militant

Ces "projections tests" permettent de contourner le décret et d'ouvrir dans la légalité, mais surtout de prouver que le protocole sanitaire peut être respecté dans une salle de cinéma.

"Via cette action, il y a le symbole du triste anniversaire du 13 mars, mais aussi un cri militant envers le ministère de la Culture, qui semble nous avoir abandonnés. C'est une période critique pour le cinéma, il ne faut pas que ça dure plus longtemps", insiste Gautier Labrusse.

Le directeur espère pouvoir rouvrir au plus vite, dès le mois prochain. En France, ce sont près de 400 films qui attendent leur sortie.