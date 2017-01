Après 28 ans de météo, la Bordelaise Catherine Laborde a fait ses adieux aux téléspectateurs

Après 28 ans "de bons et loyaux services", Catherine Laborde a présenté sa dernière météo dimanche soir. À 65 ans, la Bordelaise prend sa retraite, mais seulement des plateaux de télévision, pour se consacrer à sa passion, le théâtre.

Elle ne souhaitait pas devenir "la grand-mère de la météo" : Catherine Laborde ne fera plus la pluie et le beau temps sur la chaîne TF1. Après 28 ans de présentation, la Bordelaise se retire des plateaux de télévision. Une dernière météo émouvante, dimanche soir, pour la présentatrice.

"Je vous emporte avec moi.Vous m'oublierez. Moi non."@CatherineLabord a présenté ce soir son dernier bulletin météo. Merci pour tout 💐😘❤️ pic.twitter.com/1MXnMdOirK — TF1 Le JT (@TF1LeJT) January 1, 2017

Madame Météo depuis 28 ans

Catherine Laborde présentait la météo sur la chaîne TF1 depuis 1988. À ses côtés, Michel Cardoze, puis Evelyne Dhéliat mais aussi Alain Gillot-Pétré, décédé le 31 décembre 1999. Elle avait aussi animé Parole d’école de 1990 à 1993, et Télé Vitrine de 2003 à 2011. La chaîne a tenu à lui rendre hommage.

Chère @CatherineLabord, nous ne t'oublierons jamais. Merci pour tout 😘😘 pic.twitter.com/xrkL2CxNJ4 — TF1 Le JT (@TF1LeJT) January 1, 2017

Catherine Laborde prend sa retraite télévisuelle, mais pas sa retraite, puisqu'elle veut faire du théâtre, et consacrer plus de temps à sa famille et ses amis. Et pourquoi pas revenir à Bordeaux ? Evelyne Dhéliat et Louis Bodin assureront l’intérim en attendant, en alternance, avant de retrouver son remplaçant, qui n'est pas encore connu.