Après 3 mois d'arrêt forcé, bienvenue à la Cité de la Mer

Fermée le 14 mars dernier dans le cadre du début du confinement, la Cité de la Mer à Cherbourg-en-Cotentin, a rouvert ses portes ce samedi matin. Habitués et touristes ont profité de ces premières heures de visite, masque sur le visage.

Ils étaient une bonne vingtaine, dès 9 heures et demi ce samedi 20 juin, à patienter devant les portes de la Cité de la Mer, preuve que la réouverture de la "locomotive" touristique du Cotentin était attendue. "Nous sommes prêts et ravis de retrouver les visiteurs", s'enthousiasme Sophie Poret, la directrice d'exploitation du site. Depuis plusieurs semaines, toutes les équipes travaillaient à la mise en place du protocole sanitaire qui devrait permettre des visites sans risque tout au long de l'été.

Un protocole précis pour des visites sans risque

Dès l'entrée dans le site, on remarque les fléchages au sol, qui indiquent aux visiteurs, le sens de circulation à respecter. Dans les espaces d'exposition, des cercles au sol ont fait leur apparition. Ils permettent d'indiquer au public où se placer, notamment devant les aquariums, pour éviter une trop grande promiscuité. "Nous avons la chance d'avoir un site où les visiteurs peuvent passer constamment de l'intérieur, à des espaces extérieurs comme les jardins ou encore la galerie le long du quai transatlantique, ce qui limite la sensation d'être confiné", souligne la responsable du site.

2058 visiteurs maximum à l'instant T

La fermeture de la Cité de la Mer durant plus de 3 mois a privé le site d'environ 68 000 entrées. C'est beaucoup pour une structure qui visait cette année plus de 230 000 visites. "Nous pouvons encore sauver la saison si nous réalisons un bon été", indique Sophie Poret. "Nous avons fixé la jauge maximum à 2058 visiteurs en même temps sur le site", continue la directrice d'exploitation. "Cela devrait nous permettre d'accueillir tous les visiteurs cet été. Pour l'instant nous n'y sommes pas, et nous allons débuter tranquillement, ce qui nous permettra de tester notre protocole".