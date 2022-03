Après 30 ans de pause, DJ Katia remet le feu aux dancefloors du sud Sarthe

À 60 ans passés, elle reprend les platines pour ambiancer de nouveau les pistes de danse du sud Sarthe. Avec la levée des restrictions sanitaires et le retour de la fête, Katia Daguenet, alias DJ Katia, va retrouver les soirées de comités des fêtes, d'anniversaire ou de mariage. Une vocation ancienne, mise en pause pendant plus de 30 ans, avec laquelle elle avait renoué depuis quelques années, mais que le Covid-19 avait stoppé net. Aujourd'hui, son carnet de commande se remplit de nouveau. Et elle espère bien avoir le champ libre pour poursuivre la tradition familiale d'ambianceurs.

Sa famille fait danser les Sarthois depuis l'après-guerre

Dès 1945, ses grands parents Albert et Marcelle Richard ont commencé à faire danser les Sarthois avec Le Châtelet, un "parquet mobile" qu'ils déplaçaient dans tout le département. Puis ses parents ont pris la suite dans les années 60 avec pas moins de sept parquets. Musette, yéyés, disco... Les "bals Richard" suivent les modes, s'adaptent. SI bien qu'à la fin des années 70, son père achète donc une disco-mobile baptisée le Manata : "C'était une structure métallique spéciale pour discothèque, une disco ambulante. On restait sur une commune durant trois mois, c'était le délai maximum. Puis on partait sur une autre commune et ainsi de suite, tout ça dans le sud Sarthe."

Née sur une piste de danse ou presque, Katia prend naturellement les platines du Manata, à l'âge de 17 ans : "Papa trouvait que j'avais l'animation dans la peau. Donc il m'a dit 'tu tentes et on verra bien'. Ca a été un peu compliqué au départ, il m'a grondé deux ou trois fois parce que ça n'allait pas. Je l'ai écouté, j'ai fait de bons enchaînements... Et on a marché pendant sept ans ensemble. Et c'est vrai que ça a fonctionné parce qu'il y a toujours eu du monde. Je suis contente d'avoir fait ça pour mes parents."

Katia coupe le son... Puis remet le son

En 1984, après sept ans derrière les platines, Katia coupe le son pour fonder une famille et travailler dans la boulangerie... Jusqu'à son retour sur scène en 2016 : "À la demande de mes enfants et de leur amis, pour l'association Bercé trop près du mur, qui faisait une animation à Saint-Pierre du Lorouër, je suis remontée sur scène. Mais au départ, j'ai accepté pour une seule soirée. Sauf que suite à cela, j'ai eu de la demande pour refaire des animations en tant que DJ. Et j'ai eu envie de reprendre. "

Katia remet donc le son. Avec le même équipement qu'à ses débuts. Celui du Manata : "Je travaille avec mes deux platines d'époque, ce qui veut dire avec les vinyles de l'époque, j'en ai plus de mille. Mes enceintes aussi. Ma table de mixage, je l'ai changée car elle était fatiguée. Mais j'ai même repris mon casque pour la nostalgie..." Fière d'assurer ainsi la continuité, en l'honneur de ses parents décédés en 2016 et en février de cette année, Katia n'oublie pas non plus d'évoluer avec son temps : "Je ne voulais pas mais j'ai été obligée de me mettre aussi à l'ordinateur parce qu'il y a des chansons qu'on n'a pas sur vinyle. Et puis quand il y a des jeunes, ils veulent du rap, plein de nouvelles musiques... Donc je suis à l'écoute de toute demande, je télécharge des chansons et j'offre au public ce qu'il a envie d'entendre."

Ambiancer la maison de retraite ?

L'employée communale de Courdemanche devient DJ Katia un week-end sur deux seulement. Car elle souhaite aussi garder du temps pour ses trois petits enfants. Une mamie-disco qui a toujours "20 ans dans la tête" et qui n'hésite pas à faire le show en famille : "Mes petits enfants adorent ça quand mamie fait la disco. C'est ça, c'est la continuité. Je suis si reconnaissante envers nos parents de nous avoir offert une enfance un peu bohème, dans la musique, aux côtés des forains, des manèges... On garde un peu cet esprit-là." Alors, jusqu'où ira-t-elle ? "Fixer des limites, c'est mourir, ça je n'en veux pas. Tant que je pourrai le faire, je le ferai. Même avec des cannes, je mettrai les platines en marche... Pour ambiancer la maison de retraite !" Et pourquoi pas les futures booms de ses petits-enfants ?