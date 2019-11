Après 7 mois de travaux, le Phénix rouvre mardi soir à Valenciennes

Valenciennes, France

Les changements commencent dès le parvis du Phénix qui s'ouvre sur la ville avec l'installation de 6 bancs. Le hall de 2000 m2 a été totalement repensé pour lui aussi être un lieu de vie " d'échanges", explique Pierre Touzot l'architecte.

Au centre on trouve un grand écran numérique, sur la gauche la billetterie et le pôle public de la scène nationale, et sur la droite un espace documentation avec des ouvrages à consulter sur place ou à acheter, et aussi un bar. Un bar qui sera ouvert de 8h à 19h.

Projection nouveau hall - Le Phénix

Au rez de chaussée, l'espace Loustix est transféré dans une salle qui devient une halte garderie pour les enfants de 3 à 10 ans des spectateurs. Un service disponible dans seulement 2 théâtres en France.

Dans la grande scène, les spectateurs auront droit à des fauteuils plus confortables et une meilleure acoustique

On a gagné presque un siècle de confort sonore, Romaric Daurier, directeur du Phénix

Pour les artistes, la lumière, les planchers, les circuits de circulation en coulisses ont aussi été revus.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

3 espaces de création

Et pour renforcer sa place de pôle européen de création, le Phénix peut maintenant compter sur un Studio, l'espace de création pour les résidences d'artistes beaucoup mieux pensé qui permet notamment d'adapter les créations sur de plus grandes scènes.

Toujours dans cette optique, au sous-sol, 2 "fabriques" ont été imaginées, des espaces de création avec chacun une jauge de 50 personnes installées sur des gradins pour accueillir des résidences d'artistes mais aussi des associations d'amateurs de chant, théâtre, etc..

Le Phénix est donc prêt à accueillir pour les 20 prochaines années, des pièces de théâtre, spectacles de danse, cirque, etc.

Le chantier de 6.24 millions d'euros a été financé à 40% par Valenciennes Métropole et le reste par l'Etat, le conseil régional et le conseil départemental du Nord.

La soirée d'ouverture commence à 18h, au programme projection de films, DJ Set, spectacle de danse avec Moebius de la compagnie XY, et bal d’ouverture avec la compagnie On/off