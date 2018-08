Dax, France

Le n°106 de l'élevage Santiago Domecq va désormais avoir une vie consacrée à la reproduction. C'est le deuxième toro gracié dans les arènes de la cité thermale. Le premier c'était il y a 10 ans. Si l'indulto, la grâce, a fait polémique, car le toro n'a, par exemple, pas été exemplaire à la pique, sa capacité au cours de la faena à reproduire les charges, à les enchaîner dans la muleta de Ginès Marin, lui a permis de sortir de l'arène vivant.

Retour au corrales

Ce sont les hommes de David Rocca, à la manoeuvre dans les corrales de Dax, qui ont réceptionné le toro à sa sortie de piste dimanche soir. "On l'a lavé avec le jet pour enlever un maximum de sang", explique celui qui, depuis plus de 20 ans, pousse les toros de Dax jusque sur la piste. C'est la deuxième fois qu'il fait faire le chemin inverse à un exemplaire. "Il y a un petit peu d'euphorie, il y a l'éleveur qui était aux anges, il y a aussi des gens qui étaient montés sur les corrales pour voir le toro. "

Lebrero a ensuite été installé dans un box qui a permis aux vétérinaires de le soigner après le corrida sans prendre de risque. Après avoir été sédaté, l'animal s'est laissé tranquillement soigner.

Sitôt soigné, sitôt reparti

Aux arênes de Dax, les vétérinaires chargés de s'occuper des toros s'appellent Martine et Michel Cast. Dimanche soir, pour soigner Lebrero, ils ont été aidés par Christophe Brard, vétérinaire pour l'Association des Vétérinaires Taurins Français. "Le toro reçoit tout de suite un antalgique, on nettoie les plaies, on retire les banderilles. Puis on administre des antibiotiques avec une dose assez conséquente." Le vétérinaire est allé revoir le toro gracié juste avant son départ lundi midi. Ce dernier se portait très bien selon lui. "Les plaies sont jolies, cela va nécessiter des soins pendant plusieurs jours. C'est un toro qui va couler une vie de sementale jusqu'à la fin de ses jours". Un étalon en français. Selon le vétérinaire, les blessures n'auront pas d'impact sur la suite de la vie de l'animal.

A l'inverse de Lebrero, qui a donc repris la route de l'Andalousie, il est déjà arrivé qu'un toro gracié ne survive pas à ses blessures. "Mais là en l’occurrence, c'est un toro à la pique qui ne s'est pas employé. Il n'y a pas eu un délabrement trop important", conclu Christophe Brard.