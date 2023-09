Après avoir recouvert l'Arc de Triomphe, l'œuvre de Christo va être recyclée dans Paris

L'œuvre va donc survivre de longues années encore à son créateur iconique, l'artiste plasticien Christo, décédé en 2020. La Ville de Paris annonce, lundi 18 septembre, que "L'Arc de Triomphe Wrapped" ("L'Arc de Triomphe empaqueté", en français) de Christo et Jeanne-Claude aura prochainement une seconde vie. Le tissu et les cordes seront recyclées par l'organisation environnementale Parley for the oceans .

Les matériaux (le tissu, les cordes...) utilisés pour recouvrir l'Arc de Triomphe en 2021 vont être transformés en barnums et en ombrières. Les premiers seront installés lors des grands événements, comme prochainement les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Les secondes seront déployées dans les rues pour protéger les passants lors des journées de fortes chaleurs.