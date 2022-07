Après avoir remporté "X Factor" en Lituanie, le Rouennais Antoine Wend sort un single et vise l'Eurovision

C'était en décembre 2021 : après avoir été repéré dans un karaoké alors qu'il rendait visite à une amie dans le pays, le Français Antoine Wend remportait la finale de l'édition lituanienne de l'émission "X Factor" en Lituanie, en duo avec le pianiste lituanien Mindaugas Pundzius. Après avoir assuré plusieurs concerts, essentiellement en Lituanie, le Normand a repris ce qu'il avait prévu de faire : sortir son premier EP.

Un premier single

"Avec X Factor j'ai gagné un titre, mais moi ce que je veux c'est faire de la musique", explique Antoine Wend, dont le premier single, "I'll Keep On Going", extrait de l'EP à venir, sort ce vendredi.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"L'idée c'est de sortir 2/3 chansons, et de sortir tout l'EP cet automne", poursuit le chanteur.

Objectif Eurovision

De retour en France où il a donné quelques concerts, Antoine Wend, originaire de Notre-Dame-de-Bondeville, se fixe un autre objectif : écrire une chanson originale afin de représenter la France à l'Eurovision. "Je me suis prouvé à moi-même que j'avais quelque chose à offrir en tant que chanteur et en tant qu'artiste. X Factor a été une super école, mais si jamais on arrive à être sélectionnés et à passer le casting français pour l'Eurovision, les enjeux deviennent beaucoup plus importants", estime le chanteur. Avec son équipe de producteurs, Antoine Wend commencera à plancher sur la fameuse chanson au mois d'août.

Dans le même temps, le Rouennais se fixe un autre objectif : donner un concert, à Rouen, pour l'Armada 2023. "On attend que le premier single sorte pour avoir un peu plus de poids et de crédibilité en tant qu'artiste. Une fois que ce sera fait on va commencer à se positionner", explique-t-il.