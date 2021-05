Après Beaune, le Festival international du film policier choisi de s'installer à Reims

Prisé des fans de films noirs, polars et policiers, le festival se tient cette année uniquement en ligne, du 26 au 30 mai, et promet à Reims un événement "vivant, modernisé, ouvert sur la création, mais qui n'oublie pas ses classiques". "Ce festival prestigieux qui fait référence dans le monde entier permet à Reims de renouer avec son histoire liée au polar", a salué le maire (LR) Arnaud Robinet, dont la ville a accueilli pendant plusieurs années un festival de la littérature et du cinéma policier.

Une histoire d'amour qui a viré au vinaigre entre Beaune et le Festival du film policier

L'événement, dirigé par Bruno Barde, qui chapeaute deux autres festivals majeurs en France, celui du film américain de Deauville et celui du film fantastique de Gérardmer, était organisé depuis 2008 dans la capitale des vins de Bourgogne. Mais les relations entre le festival, annulé l'an dernier pour cause de pandémie, et la ville se sont envenimées, au point de finir en justice sur des aspects financiers, avant que les organisateurs ne lancent un appel pour trouver une nouvelle ville hôte.

Cinq villes étaient sur les rangs pour accueillir l'événement, qui réunit chaque année 13.000 spectateurs environ, et peut se targuer d'avoir eu pour invités les cinéastes David Cronenberg, Bertrand Tavernier, Brian De Palma, Park Chan-wook, David Lynch...

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



