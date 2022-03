Après Blagnac, « le festival des lanternes va faire des petits » selon l’organisateur

C’est une nouvelle qui fait beaucoup parler à Blagnac : l’arrêt du festival des lanternes chinoises. Joseph Carles, le maire de ville a annoncé ce lundi renoncer à organiser une deuxième édition, évoquant un déficit de 600.000 euros et des incertitudes liées à la guerre en Ukraine et aux conséquences que le conflit pourrait avoir sur les attributions de subventions.

"Un choix politique que je respecte"

Patrice Gausserand, ancien maire de Gaillac et président de la société MAG Conseil qui détient les droits du festival, a fait part de sa déception lors d’une conférence de presse commune avec le maire de Blagnac : "Je suis triste, c'était un bel événement. Ça a été une formidable aventure humaine : 410.000 visiteurs, ça reste une réussite. C'est un choix politique de la municipalité de ne pas reconduire, mais je respecte. On va se mettre au travail pour refaire ce festival dans une autre ville en Occitanie."

Des villes candidates en Occitanie

Selon Patrice Gausserand, "plusieurs villes de la région se positionnées pour pouvoir accueillir le festival. C'est encore trop tôt pour donner des noms, je ne voudrais pas mettre en porte-à-faux des maires qui ne l'ont pas forcément annoncé à leur conseil municipal. Mais ça va se savoir assez rapidement." Patrice Gausserand refuse de confirmer ou d’infirmer quand on lui demande s’il s’agit de villes comme Carcassonne, Perpignan ou Montpellier.

Plusieurs festivals en France et en Europe ?

Patrice Gausserand confirme, en revanche, que la principauté d'Andorre serait intéressée : "Andorre est venu me rencontrer à plusieurs reprises à Blagnac. Ils ont fait des propositions. Mais Lantern Group, le consortium chinois qui co-organise l’évènement, a pour objectif de faire deux à trois festivals en France sur la période de fin d’année. Il pourrait donc y en avoir un en Occitanie pour le sud et un autre dans le nord. Une édition à Lille permettrait, par exemple, d’attirer un public belge. Il pourrait aussi y avoir une édition dans un troisième dans un pays frontalier : le Luxembourg, l'Espagne, Andorre ou l'Italie."

Lantern Group et MAG conseil auraient même des touches un peu plus lointaines, selon Patrice Gausserand : "Nous sommes quasiment sûrs aujourd'hui que Copenhague (la capitale du Danemark, ndlr) organisera un festival dès cette année. Une ville allemande proche de Berlin est intéressée aussi : _le festival des lanternes va faire des petits_. On va donc réfléchir à tout ça et prendre le temps."