Valençay, France

La fin des travaux a enfin sonné au château de Valençay, dans le nord du département. Il a fallu cinq ans pour rénover la Tour nord-ouest de cet édifice du XVIème siècle et c'est pour le plus grand bonheur des visiteurs. Ce samedi 23 juin, quelques dizaines de chanceux ont pu voir ces changements de leurs propres yeux.

La charpente se compose de plus de 80 tonnes de bois. © Radio France - Aurore Richard

A leur arrivée, les habitués remarquent qu'il n'y a plus d'échafaudages qui entourent la Tour nord-ouest. Ils entament une visite avec l'architecte des travaux, Régis Martin. Il a tout fait pour garder la charpente vrillée qui date précisément de 1519, une véritable expérimentation pour les architectes de l'époque. " Les bois ont pris leur place, ils ont également opéré des cassures. Si on avait voulu redresser, il aurait fallu revenir sur ces casses et on aurait dû changer une quantité de bois très importante donc on a souhaité garder cette déformation ", précise l'architecte.

Un budget entre deux et trois millions d'euros

Cette charpente se compose de plus de 80 tonnes de bois et elle est surmontée d'ardoises très spéciales. " Les coffines sont des ardoises triées dans la carrière pour leur lit courbe. Elles font un petit pont et c'est ce qui permet d'épouser la courbure du dôme ", explique Régis Martin. L'équipe du château les a faites venir d'Espagne et cela a demandé un important budget. Il a fallu entre deux et trois millions d'euros pour rénover cette tour du château.

Depuis le mois d'avril, une salle des trésors a aussi ouvert ses portes au sein du château. Les visiteurs peuvent y admirer la collection d'épées de cour de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, ses chaussures et surtout son habit de cérémonie, lors du sacre de Charles X en 1825. Le château accueille les visiteurs tous les jours de 9h30 à 18h30 pour le mois de juin et jusqu'à 19 heures pendant tout l'été.