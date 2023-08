Après cinq concerts au Matmut Atlantique de Bordeaux, un programme plus sportif en 2023-2024

Après un dernier concert devant plus de 40.000 personnes ce mardi soir, de The Weeknd, le rideau se fermera provisoirement sur la saison 2022/2023 du Matmut Atlantique. Une saison de tous les records au niveau culturel, avec cinq représentations au programme, du jamais-vu : en plus de l'artiste canadien, Muse, Depeche Mode et Mylène Farmer deux fois ont fait vibrer leurs fans dans l'enceinte bordelaise. "Nous sommes pleinement satisfaits. On a fait salle comble à chaque représentation", se réjouit Xavier Lapeyraque, le directeur général délégué du stade. "On est la plus grande salle de spectacle de la côte atlantique et aujourd'hui on est devenu une place incontournable", assure-t-il.

Le programme de la saison 2023/2024 s'annonce lui beaucoup plus sportif. Et il va vite commencer, dès le lundi 14 août et un premier match à domicile pour les Girondins de Bordeaux, contre Concarneau. À cette occasion, une nouvelle pelouse, qui commencera à être mise en place dès le démontage de la scène de The Weeknd, sera baptisée. Au programme pour les Girondins, au moins 19 matchs de Ligue 2 à domicile (21 au maximum en cas de barrage) et une saison qui s'achèvera entre le 17 et le 30 mai.

Cette fois-ci, les Girondins de Stian Gregersen espéreront retrouver la Ligue 1 devant leur public. © Maxppp - GUILLAUME BONNAUD/PHOTOPQR/SUD OUEST

La série de matchs des Girondins sera interrompue, au mois de septembre, par cinq matchs de poule de la Coupe du monde de rugby , sur les week-ends des 9, 16 et 30 septembre. Les champions du monde en titre sud-africains et les Irlandais, vainqueurs du dernier Tournoi des Six Nations sont annoncés en ville. Au programme, dans l'ordre, Irlande - Roumanie, Pays de Galles - Fidji, Samoa - Chili, Afrique du Sud - Roumanie et Fidji - Géorgie.

L'UBB se délocalisera contre Toulouse et voudra une demie à la maison

Toujours côté ballon ovale, l'Union Bordeaux-Bègles délocalisera, comme ces dernières saisons, un de ses matchs de Top 14 dans le stade du Lac. Mais, après avoir joué contre La Rochelle en 2018 , 2019 et 2022 , les Bordelo-Béglais y défieront le champion en titre, le Stade Toulousain, le week-end du 23 mars. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées au Matmut en 2017 et 2018 .

En 2015, le Matmut avait accueilli les demi-finales de Top 14, avec ici Stade Français - Toulon. © Radio France - Olivier Uguen

L'UBB espérera aussi être au rendez-vous des demi-finales du Top 14, q ui se disputeront à domicile les 21 et 22 juin 2024. Initialement prévues au stade Pierre-Mauroy de Lille, elles ont été déplacées en raison de travaux dans le stade nordiste. Bordeaux les récupère donc comme en 2015 et 2019, et avant 2027.

Mbappé deux fois à Bordeaux ?

Quelques jours avant, ce sont d'autres stars qui auront foulé la pelouse du Matmut. Les Bleus de Didier Deschamps y prépareront l'Euro 2024 contre un adversaire qui reste à déterminer. La date non plus n'est pas certaine, mais elle se situera entre le 3 et le 14 juin. Les Bleus retrouveront Bordeaux pour la première fois depuis 2015 et un match amical gagné contre la Serbie.

Kylian Mbappé pourrait donc fouler deux fois la pelouse bordelaise en un été. Partant certain, sauf blessure, pour l'Euro, la star des Bleus aimerait aussi participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. Cela tombe bien**, le Matmut Atlantique accueillera le quart de finale des Bleus, le 2 août, s'ils terminent premiers de leur groupe.** Avant cela, le stade aura accueilli six matchs de poule du tournoi olympique de football, quatre chez les hommes, et deux chez les femmes.

Et les concerts dans tout ça ?

Avec un Matmut Atlantique occupé entre le 22 juin et le 2 août, il semble difficile d'organiser des concerts dans le stade bordelais à l'été 2024, même si Xavier Lapeyraque dit y "travailler activement". La seule fenêtre disponible serait entre le 23 juin (fin des demi-finales du Top 14) et le 10 juillet, où Paris 2024 prendra possession des lieux

Sauf que cette fenêtre est déjà prisée des festivals, obligés de changer de dates, fautes de forces de l'ordre disponibles pendant les Jeux olympiques. Les deux festivals les plus importants de la région, Garorock et les Francofolies devraient se tenir à cette date. "Si annonces il y a, elles seront tardives, mais j'ai bon espoir d'accueillir des concerts en 2024", espère Xavier Lapeyraque.