Après deux années difficiles, le spectacle de la Bataille de Castillon retrouve son public

Après deux années difficiles pour l'incontournable Bataille de Castillon, le spectacle a retrouvé son public. Installé sur un site de sept hectares, l'événement, qui retrace le combat entre Français et Anglais marquant la fin de la guerre de Cent Ans, arrive à son terme pour cette année. La dernière représentation aura lieu samedi 20 août.

Cécile Laforgue, présidente de l'association Castillon 1453, qui produit le spectacle, se félicite de cette année de relance : "On voit que les gens ont pris un peu d'autres habitudes, mais nous sommes assez contents de la fréquentation de cette saison. Les spectateurs sont beaucoup plus au rendez-vous qu'attendu et ça fait vraiment, vraiment plaisir", explique-t-elle.

La fréquentation n'est pour autant pas aussi élevée qu'en 2019. "Nous sommes aux quatre cinquièmes du meilleur niveau atteint", indique la présidente. "On essaiera de faire encore mieux l'année prochaine, mais les objectifs sont atteints !".

