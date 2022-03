Après deux ans d'absence, la cavalcade de Hombourg-Haut fait son grand retour

C'est une tradition habituelle en cette saison des carnavals, et elle a marqué son grand retour ce dimanche. Des centaines de personnes se sont massées dans les rues de Hombourt-Haut pour assister à la fameuse cavalcade.

2022 ne marquera certainement pas une année faste en terme de carnavals en Moselle-est. Sarreguemines et Bambiderstroff ayant notamment jeté l'éponge à cause du Covid, Hombourg-Haut représentait une véritable respiration ce dimanche après-midi. Sous un magnifique soleil, des centaines de personnes ont pu applaudir une trentaine de chars français et allemands participant à la traditionnelle cavalcade.

Une trentaine de chars a lancé des confettis et des bonbons à la foule. © Radio France - Arthur Blanc

"Ça change après deux ans sans rien", se réjouit Pierre-Olivier venu avec son fils, lui-même déguisé en Jules César. Et ils sont nombreux à avoir également joué le jeu en se parant eux aussi de leurs plus beaux costumes. James ayant laissé faire ses enfants qui expliquent avoir voulu le transformer en "mec bizarre", comprenez avec un barbe orange-verte et un chapeau à paillettes. "C'est vraiment super de pouvoir ressortir le dimanche comme ça", se réjouit-il.

Certains faisaient plus peur que d'autres ! © Radio France - Arthur Blanc

A la question "qu'est-ce que vous auriez fait si ce défilé avait lui aussi été annulé ?" La réponse de Nicolas et Gaëtan est simple : "rien". Illustration de ces sourires retrouvés après deux ans sous le régime du Covid. Et pour ne rien gâcher, les fameux "allez hop" des carnavaliers s'accompagnaient toujours de nombreux bonbons. Pour Mathieu, le sac est rempli, mais c'est plutôt sa fille qui en profitera. "J'ai atteint un âge où il faut faire plus attention", conclut-il.