Après deux ans d'absence, la Félibrée revient en Dordogne

Toutes les fleurs sont installées dans les rues d'Eymet pour la 101e édition de la Félibrée. La fête de la culture occitane fait son grand retour après deux ans d'absence à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus. La bastide a été décorée et va vivre occitan à partir de ce vendredi 1er juillet et jusqu'au dimanche 3 juillet. L'entrée est de six euros sauf pour les enfants de moins de 12 ans pour lesquels elle est gratuite.

France Bleu Périgord vous fait vivre cette 101e Félibrée avec des émissions en direct d'Eymet ce samedi et ce dimanche. Tout le weekend venez rencontrer l'équipe de France Bleu Périgord et jouer à la roue pour gagner de nombreux cadeaux.

Samedi 2 juillet

France Bleu Périgord sera en direct de 16h à 19h avec Benoît Chomaud

Un marché de producteurs est organisé place Gambetta, l'accès est libre et gratuit le matin. Ensuite à partir de 13h, des expositions mais aussi des démonstrations sont prévues. Il y a également un spectacle de chants et de contes traditionnels entre 15h et 17h avant un concert à partir de 21 heures.

Dimanche 3 juillet

France Bleu Périgord sera en direct de 10h à 11h avec Marie-Dominique Privé, puis de 11h à 12h30 avec Nicolas Peuch et Laurent Labadie pour l'émission occitane "Meitat Chen Meitat Porc" et enfin de 15h à 18h avec Marie-Dominique Privé.

Le dimanche matin, les clés de la ville sont remises à la reine de la Félibrée avant le départ du premier défilé, la célébration de la messe en occitan. A 11h, départ du deuxième défilé avant un hommage à Eric Bazas. A 12h30, début du grand repas à la halle aux Veaux, la "Taulada" le repas traditionnel de la Félibrée. L'après midi sont prévues des scènes ouvertes aux musiciens et des scènes de la vie quotidienne.