Après deux ans d'absence le festival We love Green revient plus grand que jamais

Après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire, le festival We love green fait son grand retour ce jeudi 2 juin. Une nouvelle édition sur trois jours et avec un programme plus riche que jamais. Mini restaurant gastronomique, concerts et stand up sont au menu de cette édition 2022.

Le festival We love green a lieu les jeudi 2, samedi 4 et dimanche 5 juin au bois de Vincennes.

C'est l'un des festivals incontournables à Paris. Après deux ans d'absence We love green est de retour à partir de ce jeudi 2 juin et jusqu'au dimanche 5 juin au bois de Vincennes. Trois jours de concerts, conférences et projections, avec pour maître-mot : l'écologie. 100 000 festivaliers sont attendus.

Sur les scènes du festival, le programme fait rêver et il prend cette année une ampleur inédite avec de nombreuses nouveautés au programme.

Le festival s'est agrandit avec l'équivalent d'un stade de foot supplémentaire. Les scènes ont changé de place, tout comme "Lalaland" la piste de danse géante, un immense chapiteau a également été construit.

Le programme aussi s'est étoffé avec une journée en plus ce jeudi. Le soir, le groupe Gorillaz sera la tête d'affiche mais des conférences sont aussi au programme et un stand-up, avec l'humoriste Farry qui aura carte blanche et il viendra accompagné "de beaucoup de stars", précise Marie Sabot, la co-directrice et fondatrice de We Love Green.

Un chapiteau géant a été construit dans cet espace de 11 hectares dédié au festival. © Radio France - Manon Derdevet

Autre nouveauté, le "chef Lab", une nouvelle offre de restauration gastronomique en plus des nombreuses offres de "street food". Adrien Cachot, vainqueur de l'émission Top Chef 2020, vient avec quatre chefs d'horizons divers imaginer la cuisine végétarienne de demain.

Toutes ces nouveautés ont été imaginées ces deux dernières années. "On avait tous ces projets qui étaient dans les tiroirs, et là, on les a tous sortis. On s'est dit, 'il y a urgence, il faut arriver à tout mettre et rassembler toutes ces énergies'", raconte Marie Sabot, la co-directrice et fondatrice de We Love Green.

Le dispositif de sécurité et "le cercle de la prévention" élargis

Dans un contexte de plaintes de plus en plus nombreuses pour des "piqûres" suspectes dans les boîtes de nuit, Marie Sabot assure prendre le sujet très au sérieux et a redoublé cette année les moyens pour éviter tout danger pendant son festival. En plus des associations de prévention, "nos équipes de barmans sont formées à une forme de vigilance sur ce qu'il se passe sur leur bar", assure-t-elle. Les bénévoles ont également bénéficié de formations.

Pour éviter aux festivaliers d'être drogués à leur insu, la co-directrice et fondatrice de We Love Green assure que des "cups" seront disponibles partout dans le festival pour mettre sur les verres. Enfin, le festival va inciter les participants à utiliser l'application Safer, "qui permet d'être réactif, chaque fois que l'on voit quelque chose, un comportement suspect ou quelqu'un qui est mis en danger, on peut alerter ensuite toute la chaîne opérationnelle et réagir beaucoup plus vite", explique Marie Sabot.