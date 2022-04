Après deux éditions annulées, la course de moto Grappe de Cyrano est de retour ce week-end

Elle est enfin de retour ! Après deux années annulées, la course de moto cross Grappe de Cyrano aura bien lieu samedi 30 avril et dimanche 1er mai au Buisson-de-Cadouin. Avec ses 400 kilomètres de courses entre Périgord Noir et Périgord Pourpre, l'enduro attire chaque année près de 600 pilotes amateurs, professionnels, et passionnés de moto. Neuf nouvelles courses spéciales chronométrées se tiendront aussi pour cette 35e édition.

J'espère que tous les concurrents vont s'amuser. - Nino, un des bénévoles

Les bénévoles, eux, sont sur les derniers préparatifs pour la course. La place Charles-de-Gaulles, au Buisson-de-Cadouin, est encore vide. Mais bientôt, des centaines de motos seront garées sous les bouleaux. Nino, 8 ans et demi, est heureux de retrouver sa course de motos : "On est bien contents de la faire, et de faire plaisir aux gens. J'espère que tous les concurrents vont s'amuser."

Toute une organisation

Le jeune garçon est venu prêter main forte à la dizaine de bénévoles sur place. Il porte les grillages avec Didier, pour construire le parc de motos de 2420 mètres carrés. Toute une organisation, qui a débuté par le fléchage des parcours en novembre dernier. "On aime bien organiser ça, bien que ce soit beaucoup de travail et de contrainte, confie Didier. Mais nous on aime la moto, ça nous permet de montrer la région, de montrer les chemins sur lesquels on pratique toute l'année."

Les pilotes seront au rendez-vous

Les premiers camions arrivent sur le parking de motos. © Radio France - Emma Saulzet

D'autant que cette année, les pilotes seront au rendez-vous. "On est plein, on a refusé du monde. Les gens sont très impatients de venir, ça leur manque la Grappe." D'ailleurs, les premiers camions arrivent sur la place Charles-de-Gaulles. Robert est venu de Nîmes avec son fils et sa petite-fille. cet habitué de l'enduro attend la course avec impatience. "Ca fait deux ans qu'on l'a pas faite ! Cette année, c'est bien, surtout que le temps va être nickel. C'est parfait. On s'installe !" Espérons que le soleil soit présent. Sur une trentaine d'éditions, 23 ont été marquées par la pluie. Robert finit de garer son camion sur le parking, en attendant le coup d'envoi de la première course, prévu ce samedi 30 avril à 7h50 à Limeuil.

Pour connaître le programme de la course, rendez-vous sur le site internet Grappe de Cyrano.