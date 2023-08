Après deux mois d'ouverture, bilan mitigé pour Châlons Plage

Clap de fin pour Châlons Plage. Les transats, les bacs à sable et les activités nautiques prennent fin à Châlons-en-Champagne. Après deux mois d'ouverture, l'évènement estival se termine ce dimanche 27 août. Une édition 2023 marquée par un été pluvieux. Dans l'ensemble, les familles n'ont pas beaucoup profité des animations à cause de la météo.

Les familles absentes

Les transats sont restés déserts une bonne partie de la saison. Avec le mauvais temps, de nombreux parents ne sont presque pas venus de l'été. "C'est dommage, le temps n'était pas là. Heureusement qu'on est partis en vacances dans le Sud", plaisante Marc, un papa.

Même déception chez Martine, une grand-mère, habituée des lieux. "Je viens tous les ans à Châlons Plage mais cette année, il n'a fait que pleuvoir ou il faisait gris, on est moins sortis, mes petits-enfants se sont ennuyés à la maison", raconte-t-elle.

Baisse de fréquentation

Les professionnels ont également fait les frais de la météo. "On n'a vraiment pas été gâtés par le temps, on finissait souvent par fermer et remballer plus tôt quand il pleuvait, il n'y avait personne", déplore Fleur qui tient le stand de tir à l'arc.

Du côté des restaurants, moins de couverts ont été servis. "Les jours où c'était gris, ça allait encore, il y avait du monde mais parfois, on était obligés de fermer à cause de la pluie, c'est sûr que ça va jouer sur le chiffre d'affaires", confirme Alex, un gérant. Dans l'ensemble, la fréquentation a baissé de moitié cet été.