Après l'affaissement du coteau, la forteresse de Montbazon a besoin de fonds pour des travaux importants

C'est un monument historique qui attire environ 80 000 visiteurs par an : la forteresse de Montbazon a subi des dégâts importants, en décembre dernier, lorsque 700 mètres-cube de coteau se sont affaissés. Même si il n'y a pas eu de blessé, plusieurs maisons situées plus bas sont devenues inhabitables, et au sein même de la forteresse, il va falloir faire des travaux importants avant la réouverture au public, dans un peu plus de deux mois.

Dans le périmètre qui est dorénavant interdit au public, il y a notamment la halle de réception. Un énorme espace couvert qui accueille chaque année 10 000 élèves, en visite scolaire. C'est à la fois un espace pédagogique et un endroit protégé pour pique-niquer qu'il va falloir déplacer ou remplacer. La facture totale devrait approcher les 40 à 60 000 euros, selon les options : soit il sera possible de déplacer ailleurs et reconstruire la halle actuelle, soit il faudra louer ou acheter un énorme barnum pour la remplacer.

40 à 60 000 euros, c'est beaucoup trop pour l'association des chevaliers du Faucon Noir, présidée par Jean-Yves Aldaroso. Cette association loi 1901 gère et fait vivre la forteresse de Montbazon. Elle a donc ouvert une cagnotte sur Internet, avec l'objectif de recueillir 10 000 euros d'ici le vendredi 7 février. Une somme qui permettrait de commencer les travaux. Pour le reste, l'association sait qu'elle peut compter sur la mobilisation des élus locaux, de la municipalité, de la communauté de communes et du département. Dans l'idéal, il faudrait que ce problème soit réglé d'ici mi-mars, c'est à dire une quinzaine de jours avant la réouverture au public.

Si vous avez envie de faire un don (défiscalisable) pour aider à financer les travaux au sein de la forteresse de Montbazon, il faut vous rendre sur la plate-forme de crownfunding Dartagnans