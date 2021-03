Après l'annulation de l'an dernier, le Nohant Festival Chopin repart pour une 55e édition

Annulé l'an dernier pour cause d'épidémie de Covid, le Nohant Festival Chopin doit reprendre cette année, à partir du 1er week-end de juin et jusqu'au 15 juillet. Cette 55e édition, sur le thème "Chopin et la France romantique" est qualifiée d'édition du renouveau par son président Yves Henry : "On a vraiment très envie de partager à nouveau des moments avec le public".

Pour cela, il a fallu réduire la jauge maximale de la bergerie du domaine de Nohant, là où se joueront la plupart des concerts, de 400 à 200 spectateurs. "S'il faut prendre des mesures supplémentaires, installer des instruments de contrôle de la température à l'entrée par exemple, nous le ferons", précise Yves Henry.

Des artistes surtout venus de France

La programmation a également été établie en tenant compte des contraintes sanitaires du moment, et des restrictions de circulation d'un pays à un autre. Les artistes invités vivent essentiellement en France, à une exception notable : Evgeny Kissin, "l'un des cinq meilleurs pianistes au monde, sa date est bloquée depuis trois ans", selon Yves Henry. Il clôturera le festival à condition de pouvoir voyager de son pays natal, la Russie, jusqu'en Berry. Les spectateurs pourront aussi voir sur scène les pianistes Nicholas Angelich, Nelson Goerner et Rafal Blechacz (lauréat du concours international Frédéric Chopin à Varsovie), le violoncelliste Gautier Capuçon ou encore la comédienne Julie Depardieu (le Nohant Festival Chopin, ce sont aussi des concerts littéraires et des conférences).