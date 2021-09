Après la crise sanitaire, la ruée vers les hôtels spa alsaciens

Depuis leur réouverture le 21 juin dernier, les hôtels spa alsaciens sont débordés d'appels et de mails de réservation. A tel point que certains ont du mettre à jour leurs outils et leurs sites internet pour faire face à la demande.

Sur le site internet de la Cheneaudière, un texte prévient les clients : il y a 500 appels par jour en ce moment dans ce Relais et Château de Colroy-la-Roche dans le Bas-Rhin. L'établissement demande donc à ses clients un peu de patience et de compréhension, et leur promet de traiter leur demande rapidement. Le même message a été enregistré sur le répondeur téléphonique.

La Cheneaudière a été obligée de mettre un message sur son site internet (capture d'écran) - .

Effet cumulé de la vie qui reprend et des bons cadeaux de Noël

"Depuis que nous avons mis ces messages, les clients ont été très compréhensifs" explique Jean-René Grau, le directeur de l'établissement : "ils comprennent très bien que, après des mois de crise sanitaire, les gens ont envie de venir. Et puis il y a aussi les bons cadeaux à honorer" explique le directeur qui ajoute, que grâce aux annulations de dernière minute, chacun peut tout de même avoir une chance d'avoir un créneau. Les délais sont également moins longs en semaine que pour un week-end.

Les gens ont envie de reprendre leur vie

Même chose "Chez Julien", à Fouday où le délais d'attente est deux fois plus long que la normale, mais Eléonore Goetz, la directrice de l'hôtel-restaurant est soulagée de ce succès : "avant la réouverture, on ne savait pas comment les gens allaient réagir, et on se rend compte que les gens ont envie de reprendre leur vie et de profiter et c'est génial".

Pour avoir une chance d'avoir une place, mieux vaut passer par internet où vous pouvez voir en temps réel les disponibilités, ainsi que les annulations.