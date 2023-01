Après la cyberattaque, retour à la quasi-normale à la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen

Son sac rempli de livres, Thierry vient rendre les documents empruntés ces derniers mois et qu'il était impossible de rendre jusqu'à présent, en raison de la cyberattaque. Les uns après les autres, les livres sont déposés sur le tapis roulant et engloutis par la machine : "C'était pour la famille aussi. On est quatre ! Aujourd'hui, je suis commis d'office pour rendre les documents. Une trentaine quand même. On savait qu'on pouvait en prendre, mais pas les rendre. Au bout d'un moment, on s'est calmé. Finalement, on est content de pouvoir les rendre, que d'autre puissent accéder aussi aux livres qu'on a emprunté. La culture, ça doit parvenir à tout le monde !"

Les retours sont désormais possibles © Radio France - Philippe Thomas

78 000 documents sortis en même temps contre 20 000 habituellement

"On avait une vraie attente de la part de nos usagers de pouvoir ramener enfin les documents qu'ils avaient parfois accumulés pendant toute cette période de cyberattaque, explique Sylvain Pinon, responsable de l'accueil à la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Dès ce week-end, on a eu beaucoup de retours : 8500 pour la journée de samedi et 4500 dimanche. Ce qui est énorme et inédit depuis l'ouverture de la bibliothèque." Habituellement, 2500 à 3000 documents sont rapportés un samedi.

Au total, plus de 78 000 documents ont été sortis en même temps, près de quatre fois plus que la moyenne. Mais s'il est à nouveau possible de rendre les livres, le site internet ne fonctionne pas encore et avec lui, notamment les ressources de la boite numérique (qui sert pour lire des magazines, la VOD via Arte...). Il est toujours impossible également d'avoir accès à internet et au wifi dans l'enceinte de la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Par prudence, aucune date de retour à la normale n'est avancée.

La bibliothèque et ses larges baies vitrées offrant une vue unique sur la ville © Radio France - Philippe Thomas

"Ce que je retiens, c'est la capacité d'adaptation des bibliothécaires, souligne Sylvain Pinon. Ils ont fait preuve de créativité pour continuer à délivrer un service, même dégradé et c'est riche d'enseignements pour la suite." En espérant que la prochaine cyberattaque n'ait pas lieu tout de suite !