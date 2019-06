Après la grêle, le musée de la chaussure fermé jusqu'à nouvel ordre à Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère, France

Plus de visites jusqu'à nouvel ordre...Les conséquences de l’épisode de grêle du samedi 15 juin vont se faire sentir pendant plusieurs mois au musée de la chaussure de Romans-sur-Isère. La grêle a fortement endommagé les 2200 m2 de toiture de l’ex-couvent de la Visitation qui abrite non seulement le musée de la Chaussure mais aussi le musée de la Résistance et les services de la direction Animation Culture de la Ville. La bâtiment et les jardins sont désormais interdits au public. Toutes les manifestations qui devaient s'y dérouler sont annulées.

Plusieurs centaines de milliers d'euros de travaux

Le chantier devrait s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. Des travaux d’urgence ont d’ores et déjà été réalisés (bâchage des combles et assèchement des lieux) . L’ensemble des collections ont été mises en sécurité. Les deux phases suivantes seront la pose d’une couverture provisoire en acier, puis la pose d’une couverture définitive. Le calendrier du chantier sera connu en septembre .