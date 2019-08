Après la grosse inondation, le théâtre d'Angoulême rouvrira le 25 août

Angoulême, France

Le théâtre d'Angoulême, en Charente, sera officiellement rouvert au public ce dimanche 25 août, à l'occasion de la clôture du FFA, le Festival du Film Francophone d'Angoulême.

Il devait rouvrir le 15 août mais les travaux ont pris un peu plus de temps que prévu.

Le théâtre était fermé depuis le 3 mars à cause d'une grosse inondation. 3 000 mètres cubes d'eau avaient envahi les sous-sols du bâtiment et détruit les installations électriques.

Presque six mois plus tard, les travaux sont quasiment terminés et ils ont déjà coûté près de 300 000 euros. Des rénovations financées par les assurances et la ville d'Angoulême qui est propriétaire du bâtiment.

De son côté, le théâtre a perdu près de 100 000 euros en frais d'exploitation à cause de l'annulation des spectacles et du remboursement des billets.

Gérard Lefèvre, le directeur du théâtre, a hâte d'accueillir à nouveau les spectateurs :

La soirée de clôture du FFA marquera la rouverture du théâtre. Copier

Après la soirée de clôture du FFA, la saison au théâtre d'Angoulême démarrera officiellement avec la pièce Ruy Blas de Victor Hugo. Elle se jouera du 8 au 10 octobre prochains.

Après des travaux longs et coûteux, la rouverture du théâtre était très attendue. Copier