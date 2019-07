Après la polémique, le musée de Marsal rouvre en décembre

Le musée du sel à Marsal va enfin rouvrir. Après plus de 2 ans d'attente et une polémique entre la mairie et le département, les travaux ont été lancés fin juin. L'ouverture au public est prévue pour décembre 2019 dans ce village du Saulnois.

Marsal, France

Le malaise est encore palpable à Marsal. Lors de la pose de la première pierre ce mardi, le président du département de la Moselle Patrick Weiten n'a pas souhaité donner la parole au maire de ce village du Saulnois et il ne s'est pas privé de le tacler gentiment lors de son discours.

Le musée du sel avait été fermé en 2017 à cause d'une "menace ruine" et selon le maire de Marsal Bernard Calcaterra, la menace de fermeture définitive était "bien réelle" pour ce site appartenant au département et qui n'attirait que quelques milliers de visiteurs. Les élus de Marsal s'étaient donc mobilisés, malgré les propos rassurant de Patrick Weiten "il n'a jamais été envisagé de le fermer et je l'ai toujours dit, aucun site passionnément Moselle ne fermerait dans le département"

Pose de la première pierre du musée du sel à Marsal après plus de 2 ans de fermeture. Ouverture programmée en décembre © Radio France - Antoine Barège

Fin de polémique salée

"Le musée de Marsal ouvrira comme je m'y étais engagé avant la fin de l'année 2019" annonce Patrick Weiten. "Je suis très heureux, beaucoup plus heureux qu'il y a plus de 2 ans" répond le maire Bernard Calcaterra "avec tous les doutes qu'on a eu, on est totalement rassuré".

Les travaux ont démarré le 29 juin dans ce musée situé dans une ancienne porte fortifiée du XVIIème siècle, pour un coût estimé à 650.000€ (dont 40.500€ de subvention de l'état). La fin des travaux est programmée pour le 29 novembre 2019 pour une ouverture en décembre.

Pose de la première pierre du musée du sel à Marsal après plus de 2 ans de fermeture. Ouverture programmée en décembre © Radio France - Antoine Barège

Augmenter la fréquentation

A la fermeture, le musée attirait moins de 5.000 visiteurs, l'objectif est d'augmenter la fréquentation et pourquoi pas atteindre 15.000 entrées par an. Le département de la Moselle veut convaincre les écoliers et collégiens du secteur avec un parcours numérique comme dans les 7 autres musées du conseil départemental, une collection archéologique, une boutique. "Les pièces exposées proviendront du musée du sel mais aussi du musée Lorrain, le musée de la Cour d'Or ou le musée d'archéologie de Saint-Germain-en-Laye" annonce Delphine Sculier la chef du site.

Pose de la première pierre du musée du sel à Marsal après plus de 2 ans de fermeture. Ouverture programmée en décembre © Radio France - Antoine Barège

Marsal, le Saulnois, liés au sel

Fallait il rénover un musée qui n'attirait plus? La question a souvent été posée à Patrick Weiten "c'est pas le nombre de visiteurs qui est important, c'est plutôt la place qu'il prend dans le territoire, fermer ce musée c'est abandonner l'histoire du sel". Le maire Bernard Calcaterra parle lui "d'avenir du village, tout le Saulnois dépend aussi de ça"

Les dates clés