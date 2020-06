Alors que rouvrent les bars et restaurants, les boîtes de nuit attendent leur tour

Nouvelle étape dans le déconfinement du pays avec ce mardi la réouverture de la plupart des restaurants et bars. Mais les fêtards n'ont toujours pas retrouvé leurs boîtes de nuit. Ça commence à peser sur le secteur dans la Loire et en Haute-Loire.

Les soirées seront de nouveau animées dès ce mardi grâce à la réouverture des bars et des restaurants. Mais les fêtards ne vont pas retrouver leurs boîtes de nuit tout de suite. Les discothèques ne sont toujours pas autorisées à reprendre du service et c'est un coup dur pour Agnès Faure, qui dirige avec son compagnon depuis dix ans le Kripton club à Yssingeaux en Haute-Loire.

Avec une capacité d'accueil de 1 100 personnes, les mesures strictes d'hygiène sont difficilement compatibles avec les soirées en discothèque: "Pour nous c'est complètement aberrant, ce sont des lieux festifs. On ne voit pas comment on peut appliquer ce protocole. Ce n'est pas qu'on ne veut pas faire appliquer les gestes barrières, c'est juste impossible. Tout le monde se côtoie, on boit un verre, les gens dansent. C'est un lieu d'échange !" s'agace Agnès Faure. Pour la patronne du Kripton, il faudrait prévoir une réouverture en septembre.

Le dancefloor devrait rester vide encore plusieurs semaines au moins - Photo fournie par le Kripton Club

Elle appelle également l'Etat à aider ce secteur en souffrance économique, notamment avec de lourdes charges comme les loyers et auprès des assurances qui n'ont pas remboursé l'intégralité des pertes d'exploitation.

Le Must a profité du confinement pour faire de gros travaux

A Bellegarde-en-Forez dans la Loire, le complexe le Must est lui aussi fermé depuis plus de 80 jours. Alors pour garder le cap, les propriétaires ont lancé des travaux qui n'avaient jamais été faits par manque de temps.

La terrasse du Must avant les travaux - Photo fournie par le Must

"On a refait les murs, on a fait un très grand carré VIP pour pouvoir accueillir nos clients dès la reprise. C'est sympa de travailler et de se dire que quand ça repartira on aura une jolie boîte de nuit" se réjouit Mathieu DJ et directeur artistique du Must.

Une date de réouverture possible des discothèques circule dans la profession, celle du 11 juillet.