Après la triste fin 2020, Rennes va retrouver ses lumières de Noël

Une fin d'année festive, c'est la promesse de Rennes (Ille-et-Vilaine) pour Noël. L'an dernier, tous les rendez-vous, très attendus par le public, avaient été annulés an raison du confinement et du couvre-feu. La foire d'hiver, la Grande roue et les marchés de Noël sont notamment de retour.

La ville de Rennes retrouve ses festivités pour Noël après une triste fin d'année 2020 en raison de la crise sanitaire et du couvre-feu, tous les rendez-vous très appréciés du public avaient été annulés. Les festivités ont été présentées lundi 15 novembre par les élus et sont regroupées dans un ensemble d'évènements baptisé "cet hiver à Rennes". 40 sapins vont être aussi installés dans les quartiers. 171 guirlandes de 20 mètres vont être installées, soit au total 3 kilomètres 420 de guirlandes.

Foire d'hiver et marchés de Noël

La fête foraine et ses manèges, dont certains très spectaculaires, fait son retour sur l'esplanade de Gaulle du 11 décembre au 9 janvier 2022. Un peu plus de 80 forains en tous genres (manèges, jeux, boutiques, restaurants) sont présent lors de cette foire d'hiver. Plusieurs marchés de Noël seront implantés dans le centre ville. À partir du vendredi 26 novembre, le marché de Noël du mail François-Mitterrand et ses 49 chalets ouvrira ses portes, accompagné de la Grande roue. Plus d'une centaine d'artisans seront réunis sur le marché des créateurs place Hoche, du vendredi 3 au jeudi 23 décembre, et Les Arts du feu auront lieu sur la place de la Mairie du jeudi 9 au dimanche 12 décembre.

RÉSO solidaire proposera un "marché pas pareil de Noël" le jeudi 16 décembre aux Ateliers du Vent. Un marché solidaire sera proposé à l'Hôtel-Dieu dimanche 19 décembre par la Rennaise d'édition.

Le Village de Noël s'installera place du Parlement de Bretagne avec une boîte aux lettres du Père Noël réalisée par les services municipaux, en partenariat avec La Poste.

Hôtel de ville et 31 décembre festif

Du vendredi 17 décembre au dimanche 2 janvier 2022, le public pourra applaudir gratuitement le spectacle de projections "Reines", une création de la société Spectaculaires qui illuminera la façade de l'Hôtel de Ville. Pour le réveillon du nouvel an, la Ville de Rennes proposera le spectacle "Les petits plaisirs de la vie" place de la Mairie à 23 h 40. Pour fêter l'arrivée de 2022, un bal sera proposé au Liberté de minuit à 5 h du matin, animé par l'orchestre Génération (sous réserve du contexte sanitaire)