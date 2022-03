Après le beau temps, du gel est attendu en Dordogne et les jardiniers sont prudents

20, 21 parfois 22 degrés : les températures ont grimpé ces derniers jours en Dordogne, et sur les balcons les jardinières fleurissent. Mais attention, car Météo-France prévoit une forte baisse des températures pour la fin de la semaine, avec même des épisodes de gel pendant le week-end. Une période particulièrement délicate pour les jardiniers.

Du gel ce week-end

Dans son jardin de Boulazac, casquette jaune sur la tête pour le protéger du soleil, Jean-Jacques a les yeux rivés sur le gros thermomètre, accroché à l'olivier. Il frôle les 20 degrés en ce lundi 28 mars. "20 degrés... Mais attention ! C'est l'époque critique. Il faut faire attention au gel", explique-t-il. Justement, du gel, il pourrait y en avoir ce week-end. "On pourrait atteindre les -2, -3 degrés en Dordogne", indique un prévisionniste à Agen.

Et les risques, Jean-Jacques et sa femme Pierrette les connaissent bien. Avec des températures négatives, certaines plantes risquent de griller. Même s'ils ont sorti le Cycas, les bougainvilliers et les géraniums les plus fragiles restent au garage. "Il faut les sortir bien sûr quand il fait beau ! Mais dès qu'on sent qu'il va faire froid, on les re-rentre", sourit Pierrette. Elle a même laissé des voiles sur les géraniums.

Jean-Jacques fait très attention à son Cycas. © Radio France - Jeanne de Butler

Un peu plus haut dans la rue, Mimi, sabots aux pieds, ne veut prendre aucun risque. Elle a tout laissé à l'intérieur. "Pour l'instant je les ai laissés encore un peu à l'abri. Et même un jardinier vous dira qu'il faut attendre le 15 mai. En avril on a envie de tout sortir il fait beau mais vous savez ce qu'on dit : en avril, ne te découvre pas d'un fil. Le mois d'avril, il faut s'en méfier", dit-elle dans un grand éclat de rire.

"Ce n'est pas le moment pour les sortir définitivement", Jean-Louis le jardinier de France Bleu Périgord

Justement, France Bleu Périgord en connaît un qui a la main bien verte. Et Jean-Louis le jardinier est formel. "Ceux qui ont sorti les géraniums et les dipladénias, il va falloir penser à les remettre dans le garage, pour deux ou trois jours. Ce n'est pas le moment pour les sortir définitivement. C'est un moment de gymnastique où on les rentre et on les sort au gré de la météo", précise-t-il. Et c'est valable pour les fleurs, mais aussi pour les agrumes qui viennent juste d'être achetés et qui ne sont pas habitués au froid, ou encore pour les premières salades, qu'il faudra recouvrir pendant les deux ou trois jours de gel.

Tout cela, Mimi le sait bien. Mais ce qui l'inquiète, ce sont surtout ses deux arbres fruitiers, son cerisier et son pêcher. Ils font déjà de belles fleurs, blanches et roses. Eux aussi craignent le froid, mais pour le coup, elle ne peut pas faire grand chose.