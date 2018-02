Dijon, France

Alors que l'académie des Césars remettra ses célèbres statuettes le 2 mars prochain, un nouveau prix cinématographique voit le jour cette année. Le Marius de l'audiodescription sera décerné le 28 février dans les locaux du CNC (centre national du cinéma et de l'image animée).

C'est une idée qui a germé dans la tête de la rennaise Sylvie Ganche, aveugle et passionnée de cinéma. L'audiodescription, c'est ce qui permet aux personnes aveugles et malvoyantes de vivre un film au cinéma ou à la télé. "Quand il y a un silence, vos yeux voient ce qui se passe à l'écran, et vous pouvez comprendre la scène. Mais nous, nous avons besoin d'une voix-off qui nous décrit ce qui se passe pendant ce silence, qui claque la porte, qui tire un coup de feu, quelle est l'expression du personnage ?" raconte la Côte-d'orienne Dominique Bertucat. Elle précise que ce n'est pas un exercice facile : "dans certaines scènes, tout va très vite, il y a beaucoup d'éléments, _il faut qu'on puisse tout comprendre sans être perdu au milieu de toutes les infos_. Une bonne audiodescription doit aussi respecter le style du réalisateur, ce n'est pas juste une voix off, il faut vraiment qu'on vive le film."

La cérémonie de remise de prix qui aura lieu mercredi, c'est surtout l'occasion de faire parler de l'audiodescription, encore trop peu développée. Par exemple à Dijon, il n'y a que le Cap-Vert qui est équipé pour diffuser des films en audiodescription. Ce sont les mêmes séances que pour tout le monde, "si je vais au cinéma avec des amis l'intérêt c'est d'être ensemble, pas dans une pièce à côté. Le cinéma nous prête donc un casque qui nous permet d'avoir le film en audiodescription." L'Eldorado et le futur cinéma de la cité de la gastronomie devraient eux aussi s'équiper. A la télé, il n'y a que 2% de films en audiodescription sur France Télévisions.