EN IMAGES - Après le confinement, c'est comment une visite au domaine de la Bourbansais ?

Le domaine de la Bourbansais entre Saint-Malo et Rennes en Ille-et-Vilaine, a rouvert ses portes ce mercredi 20 mai après deux mois de confinement et des pertes importantes. Un protocole sanitaire est en place. Les premiers visiteurs sont ravis de retrouver le grand air et les animaux.

Il est midi et le soleil rayonne sur les 100 hectares du domaine de la Bourbansais à Pleugueneuc, à 40 minutes au nord de Rennes (Ille-et-Vilaine). Mélanie, venue de Combourg avec ses quatre enfants s'apprête à entrer dans la zone des lémuriens. "Qu'est-ce que ça fait du bien de prendre l'air et de voir du monde !" sourit la jeune maman. "On vient ici à chaque vacances de février en temps normal alors quand j'ai su que le site rouvrait je n'ai pas hésité. Nous sommes arrivés dès 10h !"

Des affiches indiquent aux visiteurs de ne pas toucher les vitres. © Radio France - Benjamin Fontaine

Les enfants sont ravis. Avant d''entrer dans l'enclos, ils appuient sur le distributeur de gel hydroalcoolique mis à disposition par le parc. Une nouveauté. Il n'était pas là avant la fermeture du domaine il y a encore quelques semaines. Et pour cause, la préfecture d'Ille-et-Vilaine a autorisé la réouverture du château, de son parc, ses jardins et de son zoo à condition de respecter un protocole sanitaire très strict.

Visites, restauration, jeux, tout a été adapté

Dès l'entrée, des pancartes indiquent aux visiteurs qu'ils doivent se tenir à un mètre de distance de la personne devant eux. Les chargées d'accueil encaissent les entrées derrière un hygiaphone et le paiement se fait de préférence sans contact. A l'intérieur du parc, des affichettes rappellent qu'il ne faut pas toucher les vitres qui permettent d'observer les animaux. "

Nous avons aussi repensé le système de restauration. Il n'y a que de la vente à emporter pour le moment. Les tables de pique-nique sont très espacées et les jeux collectifs ne sont pas installés," ajoute Olivier de Lorgeril, le propriétaire des lieux. La visite de son château se fait par petits groupes de dix pas plus et avec un guide. "Les gens sont respectueux des consignes. Certains portent même des masques et puis les allées sont assez grandes pour ne pas se toucher. Franchement on se sent en sécurité," confient Sandrine et son mari Marc.

Olivier de Lorgeril devant les portes de son château. © Radio France - Benjamin Fontaine

25% de chiffres d'affaires qui se sont envolés

Pour Olivier de Lorgeril il devenait plus qu'urgent de rouvrir le domaine. "Chaque jour pendant le confinement, nous avons dépensé 4.000 euros pour continuer à faire vivre le parc. Il y a les animaux à nourrir évidemment et les soigneurs à payer. Sur deux mois, sans entrées, je vous laisse imaginer la catastrophe." Avec deux mois de fermeture, le parc a perdu 25% de son chiffre d'affaires de l'année. "Si ça ne marche pas en juillet et en août, ce sera vraiment très grave. Il faut vraiment que les gens en prennent conscience et viennent rendre visite aux sites qui sont près de chez eux," explique Olivier de Lorgeril. "Il y aura un avant et après ce coronavirus pour nous, c'est évident."

Ce singe amuse les enfants avec ses mimiques. © Radio France - Benjamin Fontaine

En attendant, le parc revit petit-à-petit. Les animaux retrouvent les visiteurs. "Ils n'ont pas été perturbés par leur absence. Tout le monde va bien." Les spectacles proposés durant la saison devraient pouvoir reprendre en juin si les conditions sanitaires le permettent. La Bourbansais renaît. "Nous avons un genou à terre mais nous pouvons nous relever et tous ensemble."