Après le confinement, les manades "draguent" les touristes pour relancer l'économie

Et si vous envisagiez la visite d'une manade, pour vos vacances ? Dans le sud de la France, il existe 180 exploitations agricoles où sont élevés les chevaux et taureaux de race Camargue, éparpillés sur 5 départements. Ce weekend, les manades déclarent être fin prêtes au retour des visiteurs, avec un strict protocole sanitaire pour lutter contre la propagation du Covid-19. Les exploitations aux normes sont à retrouver en contactant l'office de tourisme de votre ville de destination.

Près de la moitié du chiffre d'affaire provient du tourisme

Pour Florent Lupi, président de la Fédération des Manadiers, il est impératif d'attirer les touristes d'ailleurs, mais aussi de mobiliser les locaux : les visites des manades, conjuguées au gîte et à la restauration, représentent près de la moitié des revenus des exploitations. "On peut compter entre 40 et 60% selon les manades" précise Florent Lupi. "En demandant aux locaux de considérer les manades pour leurs vacances, on leur demande d'agir pour leur territoire. Une façon de lier culture et économie."

