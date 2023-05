"Après le Covid, on n'a jamais retrouvé notre clientèle", le Club 1900 ferme ses portes à Mulhouse

C'est un établissement bien connu à Mulhouse. Le Club 1900, installé rue de Mittelbach va fermer ses portes après un dernier week-end les 27 et 28 mai. Ouverte il y a plus de cinquante ans en 1972, la discothèque affichait souvent complet mais la pandémie de Covid-19 est passée par là.

La clientèle n'est jamais revenue

"On n'a jamais retrouvé la clientèle, les anciens se sont dispersés", explique Michel Kimmich le gérant "avant le covid, c'était complet le week-end, là on est à 50% le vendredi, il n'y a plus de régularité. Les gens font maintenant les choses en privé."

Suite à l'annonce de la fermeture sur les réseaux sociaux, le gérant a eu plein de retours. Son post a été partagé plus d'un millier de fois . "Mais j'ai envie de dire à tous ces gens, c'est dommage depuis trois ans on ne vous a pas vu au club", poursuit Michel Kimmich "on est triste, il y a beaucoup d'amertume de voir disparaître ce lieu mythique."