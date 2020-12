Après le jeu des 7 familles, Laval Patrimoine lance son Défi Frise pour Noël !

Laval Patrimoine propose à partir de ce vendredi 4 décembre un nouveau jeu de société : "Défi Frise". Son but : replacer dans l'ordre chronologique 42 lieux de Laval en fonction de leur année de construction. Ludique, local et instructif !

En quelle année a été édifiée la basilique d'Avesnières ? À quand remonte la construction du manoir de Rouessé ? Et l'hôtel Perrier du Bignon ? Autant de questions auxquelles il faut répondre à travers le "Défi Frise". Laval Patrimoine propose, à quelques semaines de Noël, ce jeu de cartes pour découvrir ou redécouvrir l'histoire de la ville.

Un deuxième succès consécutif ?

Le but est simple, inspiré du célèbre jeu Timeline : il vous faut replacer dans l'ordre chronologique 42 lieux de Laval en fonction de leur année de construction. Le joueur qui n'a plus de carte est vainqueur. Parmi les sites sélectionnés par Laval Patrimoine on y retrouve des très anciens comme la maison du Pou Volant (1423), la tour Renaise (vers 1450) et des plus contemporains : le centre Murat (1982) et l'hôtel d'entreprises la Licorne (2016).

Laval Patrimoine n'a pas hésité une seule seconde à lancer un nouveau jeu de société, fort du succès de son jeu des 7 familles en décembre 2019. En l'espace d'une semaine, les 1.000 exemplaires s'étaient vendus comme des petits pains. "On ne s'y attendait pas du tout. On a été victime de notre succès et cela avait créé une certaine frustration chez des habitants. Du coup on ressort aussi ce jeu à l'occasion de ce Noël 2020 pour satisfaire tout le monde" explique Amélie de Sercey-Granger, médiatrice à Laval Patrimoine.

Il faut réserver !

Contexte sanitaire oblige : les jeux de sociétés, dont le "Défi Frise", sont vendus à partir de ce vendredi 4 décembre à l'espace Alain Gerbault, de Laval, sous la forme du "phone and collect". Vous pouvez prendre rendez-vous en téléphonant au 02.43.56.81.49, pour les commander. Ces jeux coûtent 5€ l'unité. Ensuite, à partir du mardi 15 décembre, ils seront disponibles à l'accueil du Vieux-Châteaux, du mardi au samedi (9h-12h) et le dimanche (14h-18h).