Après le Nao Victoria, Port-Vendres veut continuer d'accueillir des bateaux historiques

Port-Vendres, France

En avril 2018, 45 000 personnes sont venus voir l'Hermione à Port-Vendres lors de ses deux jours d'escale. Pour le Bélem, venu hiverner il y a quelques mois, même succès : près de 1000 personnes par jour montaient à bord lorsque les visites étaient ouvertes. De quoi encourager la ville à développer au maximum l'accueil de navires historiques. "Cela donne à la ville une image dynamique. Accueillir ces bateaux est devenu l'image du port" se réjouit Jean-Marie Leriche, adjoint à la culture à la mairie de Port-Vendres.

Seul port des Pyrénées-Orientales à pouvoir les accueillir

Avantage en faveur de Port-Vendre : la ville détient le seul port en eaux profondes du département qui permet d'accueillir de tels bateaux. "De plus, nous avons acté avec le département et la chambre de commerce et de l'industrie de ne pas faire payer les droits de port aux navires patrimoniaux"ajoute l'adjoint.

D'autres vaisseaux du même type arriveront dans les prochains mois. En mai 2020, le port prévoit d'accueillir trois navires en même temps : le Galéon Andalucia, réplique d'un bateau espagnol du XVIIème siècle, l'Oosterschelde, un trois mâts hollandais, et la goélette Miguel Caldentey.